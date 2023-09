Aéroport international d’Alger : nombre de voyageurs passe de 6.5 en 2022 à 9.5 millions d’ici 2024

L’aéroport international d’Alger « Houari-Boumediene » s’apprête à accueillir un nombre impressionnant de voyageurs dans les années à venir. Selon le directeur général (DG) cde l’aéroport, Mohamed Salah Kouache, le chiffre atteindra 9,5 millions d’ici à 2024. Cette annonce survient en marge du vol retour sur la ligne aérienne directe Alger/Addis-Abeba (Ethiopie), où Kouache a partagé ces perspectives prometteuses.

En 2022, l’aéroport international d’Alger a déjà accueilli 6,5 millions de voyageurs. Cette année, ce nombre devrait grimper à 8 millions, avant d’atteindre un sommet de 9 à 9,5 millions en 2024. Une croissance impressionnante qui s’explique par l’ouverture de nouvelles lignes aériennes reliant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

La stratégie d’expansion de l’aéroport international d’Alger s’articule autour de l’ouverture de nouvelles liaisons internationales. Actuellement, l’aéroport dessert 47 destinations internationales et 33 destinations intérieures. Cette expansion renforce la position centrale de l’aéroport d’Alger, qui devient un véritable hub pour les voyageurs. L’ouverture des lignes vers Caracas (Venezuela) et New York (États-Unis) illustre cette tendance.

A LIRE AUSSI : L’aéroport d’Alger revoit le plan et la gestion de son parking

Faciliter les démarches pour tous les voyageurs

Cette croissance ne se limite pas seulement au nombre de voyageurs, elle s’étend également aux services offerts par l’aéroport. Les autorités travaillent à faciliter les démarches pour la communauté algérienne, les voyageurs, les passagers, les opérateurs économiques et les touristes. L’objectif est de rendre l’aéroport internationale d’Alger encore plus attractif pour tous.

Air Algérie, acteur clé de cette expansion

Hadj Said Nadir, le Directeur des ventes et du réseau d’Air Algérie, souligne l’importance de cette stratégie. Grâce à la collaboration avec les hautes autorités du pays, le taux d’embarquement a augmenté de 40% par rapport à 2019. De plus, le nombre de voyageurs en transit à l’aéroport d’Alger ne cesse de croître.

L’aéroport international d’Alger joue également un rôle crucial pour les pèlerins en provenance d’Europe se rendant aux Lieux Saints. En 2023, environ 2 900 pèlerins ont transité par Alger pour se rendre à Djeddah. Cette facilité de transit renforce la réputation de l’aéroport comme plaque tournante pour les voyages religieux.

En parallèle à l’ouverture de nouvelles lignes directes, Air Algérie souhaite optimiser sa rentabilité et sa compétitivité. Pour ce faire, la compagnie aérienne envisage d’établir des partenariats avec des opérateurs économiques, qu’ils soient algériens ou étrangers, actifs dans le transport de passagers, le fret, le tourisme et les voyages.

La compagnie nationale, Air Algérie, a également annoncé le lancement de deux nouvelles lignes directes, Alger-Addis-Abeba et Alger-Douala. Les ventes de billets ont déjà débuté en préparation de leur mise en service. Cette expansion porte le nombre de vols d’Air Algérie vers les destinations africaines à un total de 23 par semaine.