Aéroport Houari Boumediene Alger : plus de 342 000 € saisis en 3 mois

Pendant la précédente saison estivale, les aéroports, mais aussi les ports algériens, ont enregistré un nombre incalculable d’infractions. Entre trafic de drogues et de stupéfiants et les transferts illicites de capitaux, de marchandises et des objets de valeurs, les éléments de la police des frontières ont enregistré un lourd bilan.

Rien que pour les trois derniers mois, la police des frontières au niveau de l’aéroport international d’Alger ont fait état de 42 affaires traitées pour infraction à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux. Mais aussi, 243 autres pour usurpation d’identité et 30 pour faux et usage de faux.

Aéroport d’Alger : saisie de plus de 342 000 euros en 3 mois

Selon le dernier bilan de la PAF, rendu public le mercredi 28 décembre 2022, cette dernière a procédé, durant le dernier trimestre de 2022, au contrôle de plus d’un million de passagers répartis sur 4478 vols depuis et vers l’aéroport d’Alger.

Ces opérations ont permis de mettre la main sur la somme totale de 342085 euros et 66 346 dollars. Le bilan de la PAF fait part, également, de la saisie de 7000 livres sterling et 1800 rials saoudiens. Les éléments de la police des frontières ont réussi à saisir 1,197 kg d’or, mais aussi 2645 téléphones portables et 7 véhicules qui font l’objet de recherches.

Aéroport d’Alger : saisie record de marchandises

Il y a seulement quelques ours, les éléments de la douane au niveau du même aéroport ont procédé une nouvelle saisie record de marchandises. En effet, ces derniers ont procédé à la saisie de près de 271 téléphones portables et une centaine d’accessoires de téléphonies mobiles.

En plus de ses smartphones, les éléments de la PAF à l’aéroport d’Alger ont récupéré 550 écouteurs sans fils et 50 flacons de parfums pour homme. À cette liste, s’ajoutent des boites de rasoirs pour homme et femme. Par ailleurs, en ce qui concerne la plus importante quantité de drogue saisie au niveau de cette enceinte aéroportuaire, celle-ci s’élève à hauteur de 247٫21 grammes de cocaïne.