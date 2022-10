Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle aérogare d’Oran, certaines des compagnies aériennes qui assurent des dessertes depuis et vers cet aéroport ont opéré quelques changements. Parmi celles-ci, figure la compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

En effet, il y a quelques jours, cette dernière a fait part de l’ensemble de ses vols internationaux depuis et vers la wilaya d’Oran. Et ce, vers le terminal 1 de l’aéroport de cette ville. Il s’agit d’une décision qui a pris effet, le premier octobre dernier. À partir de cette nouvelle aérogare, Air Algérie, desservira Metz, Bordeaux, Toulouse, Montpellier…

Disposant d’une capacité d’accueil totale de 3.5 millions de voyageurs par an, cette nouvelle aérogare a été inaugurée le 23 juin dernier. Notamment grâce à une superficie totale de 4 000 mètres carrés et un parking capable de regrouper, au total, jusqu’à 25 avions.

Aéroport d’Oran : Tunisair annonce le transfert de ses vols

Depuis l’ouverture des frontières aériennes algériennes, Tunisair assure plusieurs vols depuis et vers le territoire national. Et ce, à partir du pays voisin, la Tunisie. Par ailleurs, dans un communiqué rendu public dans la soirée du 3 octobre dernier. Tunisair a fait part d’un changement concernant ses vols depuis et vols la wilaya d’Oran.

En effet, à partir de ce mardi 4 octobre 2022, tous les vols de la compagnie aérienne tunisienne, depuis et vers Oran, seront transférés vers la nouvelle aérogare. Notamment le terminal 1 de l’aéroport Ahmed Benbella, à Oran, lit-on dans le communiqué de la compagnie.

Pour rappel, Tunisair assure la desserte de la wilaya d’Oran à partir de l’aéroport d’Oran, au rythme de deux vols par semaine. Soit tous les mardis et samedis. En plus de cette liaison, elle compte également des liaisons entre Tunis et l’aéroport international de Houari boumediene. Et ce, à raison de quatre vols par semaine. À savoir tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.