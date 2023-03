Aéroport d’Oran : importante saisie de devises chez 2 passagères arrêtées

Le trafic de devises est un phénomène de plus en plus courant en Algérie. Les trafiquants utilisent diverses méthodes pour transporter de l’argent en espèces d’un pays à un autre. Les efforts des autorités pour lutter contre ce type de criminalité ont permis de faire de nombreuses saisies.

Le 25 mars 2023, la police des frontières à l’aéroport Ahmed bin Bella d’Oran a réussi à intercepter deux femmes qui tentaient de faire passer en contrebande une somme en devise d’une valeur de 17 000 euros en direction d’Istanbul. Les agents ont découvert l’argent caché dans leurs bagages et ont immédiatement procédé à leur arrestation.

Les deux femmes arrêtées ont été présentées devant le procureur de la république compétent de la région. Les autorités ont également souligné que ces arrestations étaient le résultat de leur vigilance et de leur détermination à lutter contre les activités illégales transfrontalières. Ces derniers restent de plus en plus vigilants sur les mouvements de fonds transfrontaliers.

Une tentative de transfert illicite de 38 000 euros avortée

Une opération récente menée par les éléments de la police des frontières à l’aéroport d’Alger a permis de stopper à une tentative de transfert de 38 000 euros de manière illégale.

Deux personnes ont été arrêtées, une commerçante ainsi qu’un agent douanier. La première personne avait caché 38 000 euros au niveau de sa valise. L’agent douanier était quant à lui impliqué dans l’affaire pour abus de fonction et violation à la réglementation du transfert de capitaux depuis et vers l’Algérie.

Les deux suspects ont nié toutes les accusations portées contre eux lors de leur comparution devant la justice.