Aéroport d’Oran : importante saisie de devise chez 4 femmes arrêtées

L’aéroport est au centre des échanges, que ce soit en termes de flux humains, de marchandises ou de devises. Certaines personnes mal intentionnées profitent de ce point de convergence pour tirer profit des failles de sécurité et conclurent leurs affaires. De nombreux cas de trafics, de blanchiment d’argent ou même de mouvements illégaux de devises sont fréquemment enregistrés par les autorités compétentes.

Ce vendredi 21 octobre 2022, la police des frontières algériennes (PAF) a contrecarré une tentative de transfert illégal de devise vers l’extérieur du pays à l’aéroport Ahmed Ben Bella d’Oran.

Les autorités compétentes de l’aéroport ont donc pu arrêter les personnes concernées, soit quatre femmes âgées entre 25 à 27 ans en partance vers la Turquie.

Une somme de 363 800 € saisie par les autorités de l’aéroport

Selon le journal El Bilad, les quatre femmes concernées tentaient de faire transférer une somme astronomique de devises vers la Turquie, soit 363 800 €. C’est lors d’un contrôle de routine effectué auprès des différents passagers que la PAF a pu mettre la main sur ces devises destinées à être transférées illégalement vers l’étranger, à savoir que le plafond fixé par les autorités est de 1000 euros pour les nationaux résidents, et 5000 euros pour les étrangers.

En direction d’Istanbul, les quatre femmes n’avaient vraisemblablement pas déclaré ladite somme auprès des autorités. Elles passeront donc en justice pour “ fausse déclaration et violation à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger” après la finalisation de l’ensemble des formalités dites légales et devront répondre de leurs actes devant les autorités judiciaires concernées.