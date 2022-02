Aéroport d’Istanbul: mésaventure d’un couple algérien avec Air Algérie

Dans une vidéo publiée sur Facebook, une jeune femme marseillaise d’origine algérienne a témoigné de sa mésaventure à l’aéroport d’Istanbul. En effet, la jeune femme a raconté comment ses parents, âgés de 67 et 74 ans, ont été déçus après un séjour à Istanbul en voulant prendre un vol retour vers Alger avec Air Algérie.

“Les soucis commencent le jour du départ, on arrive à 13h00 à l’aéroport d’Istanbul, et là, surprise ! Aucun vol à destination d’Alger, le seul vol de la journée était celui du matin et il était opéré par Turkish Airlines”, rapporte la jeune femme. Elle a ensuite dû réserver une nuit d’hôtel à ses parents et acheter un billet retour à destination de Marseille. Par ailleurs, d’autres personnes, se trouvant dans la même situation ont été contraintes à dormir à l’aéroport, selon la voyageuse.

Les vols fictifs des compagnies aériennes : à qui la faute ?

Il est possible de réserver des vols via les applications et les sites officiels des agences de tourisme et des compagnies aériennes du monde entier. Toutefois, ces vols peuvent être fictifs, ou tout simplement ne pas figurer dans le programme officiel des vols d’Air Algérie.

À titre d’exemple, le mois dernier, des clients de la compagnie aérienne algérienne ont acheté des billets via l’agence Paris Opéra. Une fois arrivés à l’aéroport, ils ont découvert que les vols qu’ils ont réservés n’étaient pas dans le programme.

Volotea n’échappe pas à la règle, cette compagnie a mis en vente des billets de vol depuis Marseille à destination de Canstantine en décembre 2021. Cependant, ce vol fictif n’existe nulle part dans son programme officiel.

Il en va de même pour la compagnie aérienne Transavia, des billets de vols en provenance de Nantes vers Alger sont vendus actuellement. Cependant, cette compagnie n’a pas encore eu l’autorisation d’effectuer des vols depuis cette ville.