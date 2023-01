Aéroport de Strasbourg – France : Tassili Airlines transfère ses vols

La deuxième compagnie aérienne nationale assure une multitude de vols depuis l’Algérie vers la France. En effet, Tassili Airlines compte sur son programme plusieurs dessertes vers Paris, Nantes, Strasbourg et Mulhouse.

Pour rappel, elle a récemment dévoilé le lancement prochain de deux nouvelles lignes aériennes à destination de l’aéroport de Mulhouse en France. Et ce, au départ de Constantine et d’Alger. Ces deux nouvelles routes verront le jour à compter du 16 mars 2023, selon le site spécialiste Aéroroute.

Par ailleurs, Tassili Airlines a, précédemment, lancer également son nouveau service d’E-Paiement, pour les vols au départ de la France. Un service qui permet le paiement et la réservation électronique des billets de voyage de cette compagnie aérienne. Tassili Airlines vient de faire également une nouvelle annonce.

Tassili Airlines annonce le transfert temporaire de ses vols vers Bâle-Mulhouse

En France, Tassili Airlines dessert l’aéroport de Strasbourg au départ de l’aéroport d’Alger et d’Oran. Cependant, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim va connaitre le mois de mars prochain une série de travaux visant la rénovation de sa piste d’atterrissage. Et ce, entre le 14 mars et le 14 avril 2023.

Le choix de cette période a été fait en prenant compte des dates hors des vacances scolaires, de manière à ne pas impacter la totalité du trafic aérien. Malgré ce, plusieurs compagnies aériennes devront délocaliser leurs vols vers les aéroports voisins.

De son côté, Tassili Airlines vient d’annoncer le transfert momentané de ses vols au départ de cette enceinte aéroportuaire de Strasbourg vers celui de Bâle-Mulhouse-Freiburg. Et ce, à partir du 14 mars prochain jusqu’au 14 avril 2023.

Par ailleurs, Tassili Airlines informe ses passagers désireux de voyager à bord de ses vols, de consulter son site de réservation pour l’achat de leurs billets.

| SUR LE MÊME THÈME :

>> Vols Algérie – France : 2 nouveautés au programme de Tassili Airlines

>> Vols France-Algérie : Tassili Airlines lance le paiement électronique