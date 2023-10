Aéroport de Sétif : plus de 24 000 euros saisis sur un passager

24 mille euros saisis sur un passager à l’aéroport 8 mai 1945 de Sétif

La saisie de cette somme d’argent non déclarée a été réalisée à la suite d’un contrôle douanier par inspection physique des voyageurs et de leurs biens. Un voyageur avait en sa possession la somme de 24 900 euros, sans disposer des pièces justificatives nécessaires.

Après avoir suivi toutes les procédures judiciaires requises, un dossier a été constitué à l’encontre de la personne impliquée dans cette affaire. Ce dossier a ensuite été transmis aux autorités judiciaires compétentes pour examen et poursuites éventuelles.

Le communiqué explique que cette opération s’inscrit dans le cadre des missions de protection qui incombent aux douanes, en particulier celles liées au contrôle des mouvements des voyageurs et de leurs bagages à travers les différents points de passage frontaliers, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne. Elle s’inscrit également dans le respect strict des lois et des réglementations relatives aux changes et aux mouvements de capitaux vers l’étranger.

