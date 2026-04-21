Aéroport de Mulhouse : un bébé en arrêt cardiorespiratoire sauvé in extremis après un vol depuis Alger

Deux policiers de la PAF ont sauvé la vie d’un bébé de 14 mois à l’aéroport de Bâle-Mulhouse après un vol au départ d’Alger. Grâce à leur intervention immédiate sur un arrêt cardiorespiratoire, le nourrisson a pu être pris en charge à temps par les secours.

La scène, qui a failli tourner au drame, s’est déroulée lundi 13 avril aux alentours de 20h, précisément au poste frontalier de l’Euroairport à Bâle-Mulhouse.

A sa descente d’un vol en provenance d’Alger, une mère de famille désemparée s’est précipitée vers les autorités, son nourrisson de 14 mois dans les bras. En état de choc, elle hurlait que son bébé ne respirait plus.

Deux agents de la PAF sauvent un bébé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse

Les deux fonctionnaires présents sur place ont aussitôt pris en charge le bébé, lequel présentait des signes critiques : inconscience, teint blême et lèvres bleutées. Le diagnostic d’arrêt cardiorespiratoire, survenu probablement plusieurs minutes auparavant, ne faisait aucun doute.

Une action coordonnée s’organise immédiatement : le premier fonctionnaire alerte les secours internes de l’aéroport, alors que le second réalise les gestes de premiers secours avec l’aide d’un voyageur.

En manipulant l’enfant pour stimuler sa respiration, les intervenants parviennent à le réanimer. Le bébé recommence à respirer et à pleurer, signe d’un retour progressif à la vie.

Une première alerte en montant dans l’avion

À l’arrivée des secours, le bébé est pris en charge et évacué vers le pôle mère-enfant de Mulhouse dans un état stable. La maman a également été accompagnée par les services médicaux, tandis que le père, arrivé dans un second temps, a rejoint l’hôpital après avoir effectué les dernières formalités liées aux bagages.

Malgré un avis médical favorable avant le décollage au départ d’Alger suite à une première alerte, le bébé a frôlé le pire. Aujourd’hui rétabli, il doit son salut à l’intervention des deux agents de la police aux frontières de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Leur gestion exemplaire de l’urgence a été officiellement signalée à leur hiérarchie par le syndicat Unsa Police 68, qui demande que leur mérite soit reconnu.

En effet, L’intervention exemplaire de ces agents de la PAF, épaulés par un passager, a permis d’empêcher une tragédie à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Leur réactivité et leur connaissance des procédures de secours ont été les facteurs clés de ce sauvetage.

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