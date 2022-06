Aéroport de Londres : encore un Steward d’Air Algérie arrêté

Après l’épisode des deux cadavres retrouvés à bord d’un des avions d’Air Algérie, celle-ci se voit faire la une des médias avec une nouvelle affaire. En effet, il s’agit d’un incident qui nuit une nouvelle fois à l’image du transporteur aérien national.

Le 4 juin 2022, un agent travaillant à bord d’Air Algérie, qui est notamment un Steward, a été arrêté à l’aéroport d’’Heathrow, sis à Londres en Angleterre. Après avoir embarqué l’un des vols de la compagnie national, les forces de sécurité britannique à l’aéroport de Londres ont procédé à l’arrestation du prévenu.

Selon ce qui a été confirmé par une source au sein de l’Établissement de gestion des services aéroportuaires d’Algérie au journal El khabar; ce même steward est impliqué dans une affaire de possession et de trafic d’objets de valeur. Parmi ces derniers, on compte des smartphones. Il s’agit visiblement d’articles non déclarés, qui ont été volés sur le territoire français. Les autorités concernées ont entamé une enquête à l’égard de ce steward, qui va durer 48 heures.

Pour rappel, une autre affaire similaire a fait l’objet d’un mandat d’arrêt international , le mois d’octobre 2021. Et dont les acteurs sont quatre autres steward du transporteur aérien Air Algérie. En effet, un réseau responsable du vol et du trafic des téléphones portables a été arrêté.

Air Algérie face à un nouveau scandale

Selon le communiqué de la DGSN publié sur sa page officielle, deux cadavres ont été découverts dans la soute de l’un des avions d’Air Algérie. Âgés de 20 et 23 ans, les deux victimes ont embarqué l’engin de la compagnie national. Et ce, pour atterrir illicitement à Barcelone. Cependant, ce n’est qu’à leur retour que les agents d’Air Algérie ont découvert les deux corps morts.

Par ailleurs, le procureur de la république a lancé une enquête à ce sujet. Suivant les pas et la stratégie du jeune Aymen qui a réussi à se rendre en France clandestinement; ces deux harragas n’ont malheureusement pas eu la chance de ce jeune de 16 ans.

À titre de rappel, Aymen a réussi à déjouer la sécurité de l’aéroport Mohamed Boudiaf; pour embarquer un des vols d’Air Algérie. Arrivés à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, les services de sécurité de celui-ci l’ont découvert. Une équipe médicale l’a accueilli pour recevoir les soins nécessaires avant d’être transféré en Algérie, les jours suivants son rétablissement.