Aéroport de Lille : Alger dans le top 3 des meilleures destinations

La saison estivale précédente a permis aux compagnies aériennes, dans le monde, de déployer leurs ailes et de s’ouvrir de plus en plus vers l’international. Mais aussi à plusieurs aéroports de reprendre le trafic aérien précédent à la crise pandémique.

C’est le cas de l’aéroport de Lille-Lesquin qui a bien repris son trafic aérien, pendant la dernière saison estivale. Et ce, grâce à des destinations « Soleil » qui cartonnent. Notamment, celles ouvertes par Volotea au départ de cet aéroport vers des destinations au Maroc, mais aussi en Algérie.

Pour rappel, la compagnie aérienne nationale a renoué à nouveau avec l’aéroport de Metz. Mais dessert également celui de Lille. En effet, depuis le 31 octobre 2022, Air Algérie a repris ses activités aériennes vers cet aéroport. Notamment, au départ d’Oran et de Constantine.

Les destinations les plus privilégiées par les voyageurs : Alger dans le top 3 de l’aéroport de Lille en France

Dans un bilan dressé pour faire le point de l’année écoulée, la direction de l’aéroport de Lille-Lesquin a fait savoir qu’avec la reprise de ces lignes aériennes vers le Maghreb, notamment à destinations de l’Algérie, le trafic aérien a progressé de 69.7% en comparaison avec 2021, et de 80 % par rapport à 2019.

Par ailleurs, invité à l’émission Bonsoir le Nord de BFM Lille, le directeur général de l’aéroport de Lille-Lesquin, en occurrence Marc-André Gennart, a établi un classement des destinations, au départ de Lille, privilégiées par les voyageurs. En effet, pour les destinations domestiques, il cite Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux.

En ce qui concerne le classement des destinations internationales au départ de Lille, qui regroupent les déplacements professionnels et tourismes, Marc-André Gennart évoque une reprise très importante vers le Maroc et l’Algérie. Et positionne Alger sur la première place de ce classement. En termes de destinations loisir, le directeur général de l’aéroport de Lille cite Venise et Maspalomas pour les destinations sur les îles.