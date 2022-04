Aéroport de Constantine : une nouvelle tentative de Harraga

Environ 14000 personnes ont rejoint l’Europe illégalement en 2021. On entend souvent parler des opérations de Harraga menées par bateaux, mais immigrer clandestinement dans un avion est une première pour l’Algérie, surtout si l’affaire est conçue par des jeunes, pour ne pas dire des mineurs.

Samedi 9 avril 2022, les services de police des frontières ont interpellé deux jeunes hommes ayant une vingtaine d’année, qui s’apprêtaient à se cacher dans les recoins inférieurs d’un avion au niveau de l’aéroport de Constantine Mohamed BOUDIAF, pour pouvoir immigrer de manière clandestine et très probablement en passant par la France.

Encore plus dans les détails, les deux jeunes hommes sont des connaissances du jeune Aymen ayant 16 ans, qui a réussi, le 9 mars 2022 à déjouer tous les contrôles policiers de l’aéroport de Constantine pour embarquer secrètement dans un vol à destination de Paris.

Cependant, ces deux jeunes clandestins n’ont pas réussi leur opération et ont été arrêtés par les services de sécurité avant de s’infiltrer dans un des avions. Une enquête a été lancée par les autorités concernées et les deux prévenus ont été placés en garde à vue, avant de pouvoir les présenter au tribunal.

Ils ont suivi les traces du jeune Aymen

Pour rappel, une aventure de ce type a déjà été vécue par la compagnie aérienne algérienne. En effet, un jeune mineur algérien est parvenu à accéder à la soute à bagages de la compagnie. Le mercredi 9 mars dernier, Aymen, tout juste âgé de 16 ans, est parvenu à échapper à tous les contrôles de police au niveau de l’aéroport de Constantine – Mohamed Boudiaf, situé dans le nord-est de l’Algérie. Cela en ayant accès, pour commencer, au tarmac.

Un début d’opération clandestine qui l’avait donc amené à embarquer, en toute tranquillité, dans un avion qui partait pour Paris. Enfermé entre un tas de valises pour plus de deux heures, il avait ensuite pris le risque de se lancer dans un voyage dangereux. Bien que les aéroports algériens aient été pendant longtemps considérés comme étant parmi les plus sécurisés et les plus surveillés au monde, cet adolescent clandestin a été remarqué seulement à l’atterrissage du vol d’Air Algérie.

Ce sont effectivement au contraire les agents de sécurité de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qui ont pu le repérer. Outre le drame humain auquel ont échappé de justesse Aymen et l’Algérie, cette affaire témoigne d’une faille importante en matière de sécurité au sein de l’aéroport de Constantine. Il suscite de nombreuses questions inquiétantes. Elles portent sur le professionnalisme de plusieurs agents.

Une enquête a été ouverte

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a été chargée d’enquêter pour déterminer les circonstances de cet embarquement illégal. Celle-ci n’a pas rejeté pour autant la possibilité de trouver un ou plusieurs complices dans le dossier d’Aymen. Conformément aux premiers éléments issus de l’enquête policière, plusieurs agents de la police à l’aéroport de Constantine – Mohamed Boudiaf ont été mis en détention.