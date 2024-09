Aéroport de Constantine : cinq lingots d’or et plus de 46 000 euros saisis sur une sexagénaire

Grâce à la vigilance des éléments de la douane, de nombreuses tentatives de trafic illicite d’objets de valeur et de capitaux ont été avortées. La plus récente remonte au mardi dernier, notamment au niveau de l’aéroport de Mohamed Boudiaf à Constantine.

En effet, une importante saisie a eu lieu grâce à la vigilance des éléments de la police aux frontières, en coordination avec les douanes algériennes, de l’aéroport de Constantine.

Coup de filet à l’aéroport de Constantine : une sexagénaire arrêtée en possession de plus de 46 000 euros et plus d’un kilogramme d’or

Les faits remontent au mardi 24 septembre dernier, la police aux frontières de l’aéroport en question a procédé à l’arrestation d’une voyageuse, âgée d’une soixantaine d’années, alors qu’elle s’apprêtait à prendre l’avion, notamment au moment du contrôle de ses bagages.

Selon la sûreté de la wilaya de Constantine, citée par l’arabophone Echorouk, la voyageuse, originaire de l’une des wilayas du centre du pays, a été interpellée suite au contrôle de ses bagages au scanner. Une importante somme en devise, notamment 20 000 euros non déclarés, dans une poche intérieure de l’une de ses valises.

Soumise à des procédures de fouille, une autre somme, soit 26 400 euros, a été soigneusement dissimulée par la suspecte, en plus de cinq lingots d’or d’un poids total estimé à 1059.29 grammes.

Une enquête ouverte

Suite à cette découverte inattendue, une enquête a été ouverte par la brigade de lutte contre la criminalité financière et économique, relevant de la police judiciaire de la wilaya de Constantine. Suite à l’achèvement de l’enquête au sujet de la suspecte, cette dernière a été présentée devant la justice.

En effet, elle a été présentée devant le parquet local pour violation de la législation et de la réglementation relative au change et à la circulation des capitaux depuis et vers le territoire national.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que ce genre d’incidents arrivent au niveau des aéroports. D’ailleurs, le mois d’août dernier, une saisie record de 2.4 millions d’euros a eu lieu à l’aéroport de Paris de Roissy, notamment sur deux passagers algériens qui s’apprêtaient à prendre leur vol vers Istanbul en Turquie.

