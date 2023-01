Aéroport de Constantine: Air Algérie annonce des perturbations de vols

La météo n’est favorable aux voyages aériens et les perturbations font nombreuses. Certains vols doivent même être annulés à cause des conditions météorologiques défavorables.

C’est ce qu’a annoncé Air Algérie dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle ce vendredi 6 janvier 2023. En effet, la compagnie affirme qu’à cause des mauvaises conditions météorologiques, plus précisément un « Brouillard épais réduisant fortement la visibilité », certains vols seront perturbés.

Les vols concernés sont ceux de et vers l’aéroport de Constantine Mohamed Boudiaf. En ce qui concerne la fin ces perturbations, la compagnie aérienne nationale précise que cela dépend des conditions météorologiques et de leur amélioration.

Vols internationaux : plusieurs nouveautés pour Air Algérie

Air Algérie, reprendra l’intégralité de ses activités d’avant pandémie de la Covid-19 à partir du mois de Mars 2023. Pour cela, plusieurs vols seront ajoutés au programme existant et l’étofferont.

Selon Aéroroutes, un site spécialisé des données du secteur aérien et de l’aviation, une partie du programme de la nouvelle saison estivale 2023 a été communiquée et elle présente plusieurs nouveaux vols, notamment vers les pays du continent africain et du Moyen-Orient.

Air Algérie va reprendre une ancienne ligne aérienne au Moyen-Orient, grâce à des vols reliant l’aéroport d’Alger et celui d’Amman en Jordanie. À noter que Doha restera desservie en ligne directe.

La compagnie aérienne prévoit l’ouverture de nouvelles lignes aériennes vers les Pays de l’Afrique, notamment vers Addis-Abeba-Bole, en Éthiopie et Libreville au Gabon en plus de l’Afrique du Sud. Ce nouveau programme débutera à partir du 29 mars 2023.

Ce n’est pas tout, la compagnie aérienne nationale compte se renforcer au Canada, en ajoutant deux nouvelles liaisons entre l’aéroport de Houari Boumedienne à Alger et celui de Montréal du 11 juin au 9 septembre 2023.