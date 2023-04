Aéroport de Béjaïa : tentative de transfert illicite de 25 350 euros déjouée

Malgré les nombreuses opérations de sensibilisations et les efforts des services de douanes au niveau des ports et des aéroports en Algérie, certains passagers continuent de violer certaines réglementations. Notamment, celles concernant le transfert de capitaux et de marchandises depuis et vers le territoire national.

Certains de ces voyageurs le font par ignorance ou négligence tandis que d’autres le font pour tenter d’esquiver aux différentes conséquences engendrées par cette pratique. Comme nous l’avons déjà vu dans les rubriques d’Algérie 360, l’aéroport d’Alger en témoigne, mais cette structure aéroportuaire n’est pas la seule à enregistrer ce genre de tentatives.

Transfert illicite de devises : importante saisie à l’aéroport de Béjaïa

Un autre aéroport connait également ce genre de pratique, est celui de Abane Ramdane à Bejaia. En effet, dans un communiqué publié sur sa page officielle, publié le samedi 15 avril dernier. La direction générale de la douane algérienne annonce qu’une nouvelle tentative de transfert illicite de devise a été déjouée au niveau de l’aéroport de Bejaia.

Selon le communiqué en question, les éléments de la douane relevant de la direction générale de l’inspection des passagers ont réussi à déjouer la tentative de transféré illégalement une importante somme de devise. Cette dernière est estimée à hauteur de 25 350 euros sur un passager au niveau de l’aéroport en question.

196 740 euros saisis depuis le début de 2023

Depuis le début de l’année 2023, les services de la douane en Algérie ont multiplié les arrestations et les saisies au niveau des différents ports et des aéroports du pays. Selon les derniers chiffres communiqués la direction générale de la sureté nationale, pendant le premier trimestre de l’année 2023, un total de 196 740 euros a été saisi lors des différentes opérations de contrôle des passagers.

Ce chiffre témoigne certes de la vigilance des éléments de la douane et du renforcement des niveaux de sécurité au niveau des différentes frontières algériennes. Mais aussi de la négligence et de l’ignorance de certains passagers vis-à-vis les réglementations qui gèrent le transfert de capitaux et de devises depuis et vers l’Algérie.

