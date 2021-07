Aéroport de Barcelone : Air Algérie prise d’assaut

Une grande pagaille a été observée pendant la journée d’hier au niveau des guichets de la compagnie aérienne nationale Air Algérie à l’aéroport de Barcelone, en Espagne. Un constat qui vient confirmer que l’offre proposée par Air Algérie est dépassée, et de loin, par la demande faite des ressortissants Algériens à l’étranger.

C’est sur une vidéo partagée hier sur les réseaux sociaux que l’on peut constater que, contrairement à sa voisine TunisAir, l’agence d’Air Algérie à l’aéroport de Barcelone a été prise d’assaut par des dizaines de voyageurs Algériens. Ce grand afflux a donné lieu a des bagarres et à des insultes, indique une voyageuse qui a été présente sur les lieux.

Les vols affichent tous complet

Les uns en quête d’un billet, les autres en recherche d’une possibilité de s’inscrire dans les listes d’attente, les ressortissants Algériens présents hier à l’aéroport de Barcelone se sont heurtés à la gestion pour le moins discutable de l’ouverture partielle des frontières Algériennes.

« Des gens ont passé entre deux et quatre jours à attendre le vol d’aujourd’hui. On arrive sur place pour demander des informations sur les vols, mais il n’y a pas de moyen », indique et commente une des voyageuses algériennes qui a été témoin de la scène qui a été qualifiée d’un « vrai chaos« .

La même intervenante raconte qu’il était impossible de parler aux employés d’Air Algérie. « Le guichet d’air Algérie est pris d’assaut par les personnes présentes et là commence les bagarres, les hurlements et insultes… », a-t-elle affirmé, avant d’ajouter que les employés de la compagnie nationale « ouvrent pour un moment puis se retirent ».

Cette situation a duré jusqu’à 19 h. c’est là où ces mêmes agents ont indiqué qu’ils « peuvent encore prendre huit personnes, car il y a encore des places disponibles sur l’avion ». Suite à cela « on essaie d’échanger nos billets, mais ils nous saoulent avec leur « tous les vols sont complets » ». Conclue la même intervenante.