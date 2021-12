Aéroport d’Alger, zone de transit pour les contrebandiers de l’euro ?

Ces dernières années, les avions ne servent plus qu’à transporter des heureux voyageurs, ils servent également comme abri pour des criminels d’où on voit de plus en plus souvent de scandales de tentatives de recel, des bijoux et de l’argent caché et bien plus.

Le bilan de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) est invraisemblable. Depuis le 1er juin dernier jusqu’au 30 novembre 2021, plus d’un demi-million d’euros saisis, destinés à un transfert illégal de fonds, et ce, vers des destinations comme Dubaï, Paris et Istanbul. Des affaires dans lesquelles 43 personnes sont impliquées, ces dernières ont été arrêtées.

Le communiqué de la DGSN affirme que dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la circulation illégale des capitaux, la douane au niveau de l’aéroport internationale de Houari Boumediene, a saisi 634.273,36 euros en seulement six mois.

Lorsque les avions dissimulent des trésors

Le 24 octobre dernier, une hôtesse de l’air de la compagnie aérienne nationale Air Algérie a découvert un véritable trésor : des bijoux ( 3 kg de bijoux en or ) et une somme d’argent importante, s’élevant à 96 000 euros. Cette tentative de transfert illégal a été échouée peu avant le décollage de l’avion ayant pour destination Dubaï.

Il y a eu également cinq stewards algériens dont un binational (franco-algérien) qui travaillent à Air Algérie et qui été impliqués dans un réseau de recel de téléphones, de bijoux et d’ordinateurs volés.

Une enquête a été ouverte en France. Cette dernière a révélé beaucoup de détails notamment l’origine de ces téléphones volés en 2020 dans des villes françaises et acheminés vers l’Algérie.