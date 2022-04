Aéroport d’Alger : une nouvelle arrestation pour trafic de drogues

Ces derniers temps, l’aéroport international Houari Boumediene était témoin de plusieurs opérations illicites tentées par ses voyageurs. Entre trafic de drogue, introduction clandestine des sommes importantes d’argent et de l’or, cet aéroport a vu de tous genres.

Au niveau de l’aéroport international Houari Boumediene, le corps d’inspection de la douane a procédé dans la journée du mercredi 12 avril 2022 à la mise en détention d’un passager, qui se trouvait à bord du vol assurant la liaison entre Francfort et Alger. En effet, en sa possession, ils ont découvert une quantité importante de cocaïne.

D’après un communiqué émanant de la Direction générale des douanes (DGD), ce passager a voulu faire entrer sur le territoire national une quantité d’environ 300 grammes de cette substance hautement addictive. Toutefois, sa nationalité en cause n’a pas été révélée.

Pour plus de détails, le service des douanes est parvenu à trouver sur lui 7,22 grammes de cocaïne présentés sous forme de « bâtons de craie » ainsi que 292,09 grammes en poudre. En effet, suivant les photos diffusées par la DGD, les substances étaient dissimulées dans les affaires personnelles du prévenu.

Après avoir été découverte, cette prise a été transmise au laboratoire scientifique de Chateauneuf en vue d’effectuer toutes les analyses requises pour établir la nature de cette substance.

Deux arrestations pour introduction de drogue en moins d’un mois

Une autre tentative visant à introduire une certaine quantité de drogue a été repérée la semaine dernière au niveau de l’aéroport international d’Alger, Houari Boumediene.

Le juge d’instruction, de la seconde chambre du tribunal de Dar El Beida, a entendu jeudi 7 avril 2022 un jeune étudiant de 23 ans, résidant en France et possédant une double nationalité, pour son implication dans le dossier de trafic de drogues dures. Cet étudiant avait essayé de faire passer 250 grammes de cocaïne en Algérie.

C’est une tentative de faire importer une grande quantité de substances dures en passant par l’aéroport Houari Boumediene. Soit au total, 7 grammes de cocaïne, substance dure, mais aussi 250 g sous forme de bâtons de craie de cette même matière.

Le prévenu avait caché ces produits illicites dans son bagage. A l’aéroport, les douanes ont réussi à mettre la main sur ces drogues au cours de la fouille habituelle et ont ainsi interpellé ce groupe de trafiquants de drogue. Le prévenu a démenti les faits et a déclaré ne pas être au courant de la présence en son sein de cocaïne dans ses valises. Il était surveillé attentivement et était suivi par les agents des forces de l’ordre au cours de l’enquête.

M. Abdeldjalal, l’accusé, était en train de transmettre la valise de vêtements qui contenait le produit saisi à une autre personne, le second accusé interpellé avec lui. Ce dernier l’attendait à l’aéroport, il se chargeait de récupérer cette commande de la part d’une de ses connaissances.

Par ailleurs, les prévenus sont en cours de poursuite suite à leur renvoi auprès des autorités judiciaires. Les accusés ont été mis en examen pour des délits relatifs au crime d’importation et d’exportation de drogues dures.