Aéroport d’Alger : Une femme appréhendée pour tentative de trafic

L’aéroport international Houari Boumediene a récemment été le théâtre d’une opération de police spectaculaire qui a conduit à l’arrestation d’une passagère en possession de biens précieux. Dans un contexte où le trafic de métaux précieux et de devises étrangères est en forte augmentation, les autorités algériennes renforcent leurs mesures de sécurité aux points de sortie du pays. Cette affaire met en lumière les risques associés à la contrebande, mais aussi la vigilance des forces de l’ordre.

La suspecte, identifiée sous le nom de « M. Jmanah », a été appréhendée alors qu’elle tentait de se rendre en Turquie. Lors d’un contrôle de routine, les agents de sécurité ont procédé à un examen minutieux de ses effets personnels.

En soumettant la passagère à un scanner, les agents ont alors détecté des objets suspects. Un fouille corporelle a alors été réalisée, révélant une somme de 7 500 euros et une bague en or pur pesant 60 grammes dissimulés dans une zone sensible de son corps.

Quelles sont les déclarations de la suspecte ?

Lors de la session de jugement, qui s’est tenue récemment, la prévenue a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle a expliqué qu’elle avait l’intention de refondre l’or en Turquie pour un projet personnel.

Concernant la somme d’argent, elle a affirmé qu’elle avait besoin de ces fonds pour financer les soins médicaux de son frère malade. Ces déclarations ont suscité des réactions mitigées, tant du côté du procureur que de la défense.

Le procureur a requis une amende équivalente au double du montant saisi, en soulignant la gravité des accusations. De son côté, l’avocat de la défense a plaidé pour une clémence envers sa cliente, arguant qu’elle n’avait aucune intention criminelle et qu’elle ne cherchait qu’à aider un membre de sa famille. Il a également demandé la restitution de la bague, insistant sur le fait qu’elle ne revêtait pas d’importance dans cette affaire.

Cette affaire rappelle donc l’importance de la vigilance dans le contrôle des mouvements de capitaux et de biens précieux, et souligne les efforts continus des autorités algériennes pour lutter contre la contrebande.