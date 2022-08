Aéroport d’Alger : un voyageur s’apprêtant à s’envoler vers Lyon décède

Récemment, l’aéroport de Houari Boumediene a fait objet de plusieurs incidents. Par ailleurs, ce dernier a été secoué une nouvelle fois par un nouveau drame qui a touché l’un de ses voyageurs, en ce mardi. Il s’agit cette fois-ci du décès d’un octogénaire qui s’apprêtait à prendre son vol vers la France.

L’information a été rapporté dans un premier temps par le site spécialisé VVA. En effet, ce dernier a rapporté que ce décès est survenu la matinée d’aujourd’hui, le mardi 9 août. Et ce, peu avant son enregistrement pour un vol à partir d’Alger vers Lyon avec Air Algérie.

Aéroport d’Alger : un voyageur vers la France décédé

En effet, âgés de 83 ans, le voyageur qui circulait sur un fauteuil roulant a obtenu l’autorisation de voyager par son médecin traitant. Par ailleurs, suite à un malaise cardiaque survenu à l’intérieur de l’enceinte aéroportuaire, ce voyageur a retrouvé la mort.

Alerté par l’entourage, les services de la protection civile sont intervenus dans l’immédiat pour le réanimer et sauver sa vie mais en vain. Il était trop tard, l’octogénaire a déjà rendu son âme. Par ailleurs, la dépouille du défunt a été transporté vers la morgue.

Malgré les circonstances de ce décès qui semblent assez naturelles, les services de sécurité ont lancé une enquête. Et ce, pour connaitre de plus près les causes de la mort de ce voyageur. Qui, détient, rappelons le, un certificat d’autorisation de voyage délivré par son médecin.

Ce décès est une preuve que la mort peut survenir à n’importe quel moment. En effet, de nombreux voyageurs ont fait objet d’un décès similaire à bord de plusieurs compagnies aériennes étrangères.