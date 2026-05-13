Aéroport d’Alger : un hôtel capsule bientôt ouvert pour les voyageurs en transit

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, l’aéroport international d’Alger prépare l’ouverture d’un hôtel capsule de 50 chambres pour permettre aux voyageurs en transit de passer la nuit à l’aéroport en attendant leur prochain vol. L’annonce a été faite par le directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA).

Les voyageurs en transit de longue durée ou ayant raté leur vol, pourront désormais profiter du confort d’un hôtel sans quitter l’aéroport d’Alger, en attendant leur prochain voyage.

Interrogé par le média Horizons, Mokhtar Said Mediouni affirme que l’objectif de cette stratégie est de faire de l’aéroport un « hub africain de référence ».

Bientôt un hôtel capsule à l’aéroport d’Alger

Questionné sur les prépratifs pour accueillir le grand rush estival, Mediouni rappelle que l’expérience acquise lors des dernières années permet à l’aéroport d’aborder les prochaines périodes estivales avec davantage d’efficacité et d’anticipation.

Dans ce sillage, il lève un bout du voile sur le projet d’un hôtel capsule de 50 chambres qui sera prochainement mis en place au sein de l’aéroport.

Cette nouvelle structure permettra d’accueillir les voyageurs en transit, qui ont raté un vol ou confrontés à d’importants retards, en leur offrant un espace pour se reposer, dormir ou encore prendre une douche. Pour les voyageurs qui se posent la question, le service sera payant et exploité par un opérateur privé qui a obtenu la concession de l’espace à travers un appel d’offres.

Dans le détail, le PDG de la SGSIA explique que l’aéroport se limite à la location de l’espace, à l’instar des commerces et des restaurants. La gestion et l’investissement relèvent entièrement du concessionnaire.

Fluidifier le passage des voyageurs durant la saison estivale 2026

Selon Mediouni, plusieurs mesures seront déployées pour accueillir les voyageurs durant l’été 2026. L’aéroport d’Alger prévoit de renforcer les équipes opérationnelles, de mettre en place davantage de scanners et de mobiliser l’ensemble de ses services afin de réduire le temps de traitement des passagers.

Par ailleurs, la SGSIA travaille sur l’amélioration du confort au sein de l’aéroport, notamment par l’ouverture de nouveaux espaces dédiés aux enfants pour gérer le temps d’attente des familles.

Au sujet de la modernisation numérique de l’enceinte aéroportuaire, le processus est pratiquement finalisé, selon le même responsable. Cette transformation numérique permettra d’améliorer considérablement la fluidité du parcours passager grâce à l’automatisation et à l’intégration de nouveaux équipements intelligents.

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