Aéroport d’Alger : un douanier agressé par un passager

Un voyage peut être fatiguant ,voire stressant pour certaines personnes dont le comportement devient incontrôlable voire très surprenant. C’est le cas de ce passager qui a donné un coup de tête a un douanier, au sein de l‘aéroport international d’Alger Houari Boumediene.

En effet, d’après le média Ennahar les faits se sont déroulés il y a une semaine lorsqu’un voyageur venant de France a perdu patience face au douanier et l’a agressé. C’est après avoir perdu sa valise que l’individu de 41 ans s’est dirigé vers le responsable qui opérait justement dans le couloir de contrôle des bagages qui lui a demandé de patienter, chose qu’il n’a pas faite.

Après insistance dudit douanier, l’homme donna “un coup de tête » à celui-ci, assez violence pour le mettre en arrêt de travail pendant 3 jours d’après le médecin légiste qui a délivré le certificat médical. L’agresseur a été poursuivi pour « agression d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions » devant le tribunal correctionnel de Dar El Beida qui a reporté le procès pour la fin de cette semaine.

Saisie de 123.000 euros et 4.550 dollars à l’aéroport international d’Alger

Les aéroports sont un réel point de convergence du trafic, étant le moyen le plus rapide de faire circuler des marchandises illégalement ou même des devises non déclarées. C’est ce qui s’est passé il y a un mois , au sein de l’aéroport international d’Alger Houari Boumediene lorsque les services de la police des frontières ont saisi de 123 000 euros et de 4 550 dollars, en plus de 440 grammes d’or que ces voyageurs comptaient faire sortir illégalement du pays. En effet, d’après un communiqué diffusé par la direction générale de la Sûreté nationale ( DGSN ), “ce qui a été saisi par les autorités compétentes n’a pas été déclaré par les individus qui étaient en partance vers l’étranger”.