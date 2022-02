Aéroport d’Alger : tout savoir sur le protocole de contrôle Covid-19

Dans le cadre de la lutte anti-Covid-19, le responsable du service de contrôle sanitaire aux frontières à l’aéroport international d’Alger, a fait le point sur les mesures sanitaires prises par le gouvernement contre la pandémie.

Dans une déclaration rapportée par Ennahar, Amirouche Harhad a indiqué qu’aucun passager ne pourra embarquer sans remplir les cases des modalités qui lui permettront de voyager sans être un vecteur de contamination. Le responsable de l’unité de contrôle a rappelé que les voyageurs doivent disposer d’un résultat négatif de test PCR réalisé dans les 36 heures précédant le départ.

Le responsable a, par la même occasion, informé que les passagers ne doivent présenter aucun des symptômes fréquents de la Covid (fièvre et toux) et qu’ils seront soumis à un test rapide antigénique dont le résultat est communiqué dans les minutes qui suivent.

Au cas d’un résultat positif de l’un des passagers, le voyageur en question passera un contrôle médical suivi d’une obligation de se mettre en quarantaine durant 10 jours et le restant des passagers seront informés et priés d’effectuer d’autres tests.

Un plan sanitaire en marche

Le gouvernement a déjà tracé les grandes lignes de sa stratégie de lutte anti Covid. L’objectif est de réduire le nombre des cas de contaminations et d’être plus efficace face aux cas les plus critiques. Le plan repose sur l’application stricte des mesures de prévention et l’élargissement des campagnes de vaccination.

Le plan du gouvernement passe ses épreuves jour après jour : 18 wilayas ont enregistré moins de 10 cas lors du dernier bilan alors que 22 autres wilayas touchent la barre symbolique des 10 cas. Les résultats du bilan Covid-19 sont à suivre quotidiennement sur notre site.