Aéroport d’Alger : tentative de transfert illicite de devises déjouée

Durant la saison estivale, l’aéroport international de Houari Boumediene a été témoin de plusieurs tentatives de transfert illicite de capitaux et d’objet de valeur depuis et vers le territoire national. En effet, pour mettre un terme à ces pratiques, les services de la police des frontières de cette enceinte aéroportuaire, ont déjoué plusieurs tentatives et ont procédé à plusieurs saisies.

La dernière remonte à seulement quelques jours. En effet, les éléments de la PAF ont procédé à l’arrestation d’un commerçant d’une soixantaine d’année, qui s’apprêtait à prendre son vol vers Dubaï. Et ce pour une tentative de transfert illicite d’une importante somme.

Aéroport d’Alger : tentative de transfert illicite de capitaux déjouée

En effet, lors de la fouille de ses bagages, les éléments de la PAF ont découvert la somme de 7 500 euros, mais aussi une autre somme de 8 500 dollars américains, bien dissimilées dans les bagages du passager, âgé de 60 ans. Ce dernier a tenté de transférer cette importante somme de devise sans justificatif bancaire.

Originaire d’Alger, le mis en cause est passé en comparution immédiate devant le tribunal de Dar El Beida, ce lundi. Et ce, pour infraction à la réglementation des mouvements de fond depuis et vers l’Algérie. Lors de son audition, ce prévenu a fait savoir qu’il exerce « un commerce de cabas ». Une activité qui le pousse, souvent, à faire des voyages entre la capitale Alger et Dubaï, rapporte l’arabophone Ennahar.

Par ailleurs, pour se défendre, ce commerçant a affirmé que s’il ne dispose pas de justificatif bancaire pour le transfert de ses sommes d’argent, c’est par oubli. Peu convaincu des arguments du mis en cause, le procureur de la république a demandé un an de prison ferme. Mais aussi une amende qui correspond au double de la somme totale, objet de la saisie.

Pour rappel, le 31 août dernier, ce même tribunal a également traité une affaire similaire à celle-ci. En effet, elle concerne un voyageur originaire de Tizi Ouazou qui a tenté de transférer la somme de 50 000 euros et 5 000 dollars vers la Turquie, en les cachant dans ses affaires.