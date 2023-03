Aéroport d’Alger : tentative de transfert illicite de 38 000 euros déjouée

L’Aéroport international d’Alger est connu pour être témoin de nombreuses tentatives de violation de la réglementation régissant le transfert de capitaux depuis et vers le territoire national. La plus récente, implique un agent douanier de la même enceinte aéroportuaire, mais aussi une commerçante de « Caba ».

En effet, l’arrestation de ces deux personnes est intervenue suite à une opération de contrôle minutieuse menée par les éléments de la police des frontières au niveau de l’aéroport d’Alger. Cette opération a permis de déjouer la tentative de transfert de 38 000 euros illicitement.

Transfert illicite de capitaux : deux personnes arrêtées à l’aéroport d’Alger

Grâce au contrôle des bagages de la suspecte, les éléments de la PAF ont découvert la somme de 25 000 euros cachée dans une poche intérieure de sa valise, mais aussi la somme 13 000 euros scotchée et dissimilée dans un autre endroit de la même valise.

Suite à l’enquête lancée en son sujet, les services judiciaires ont découvert que la commerçante en question avait l’intention de transférer illicitement cette somme de devises vers l’étranger. Et ce, après avoir déclaré la somme de 7500 euros seulement.

L’enquête a également permis de révéler des liens entre la suspecte et un agent douanier au niveau de l’aéroport d’Alger, impliqué lui aussi dans cette affaire. Présenté devant la justice, pour abus de fonction et violation à la réglementation du transfert de capitaux depuis et vers l’Algérie, les deux complices ont nié toutes les accusations. Pour sa part, la commerçante a indiqué que la somme en question a été destinée pour son mari malade. Quant à l’agent douanier, ce dernier a affirmé qu’il était en poste le jour des faits, en train d’aider des passagers dans leurs démarches.

Cinq ans de prison réclamée pour les deux complices

Peu convaincu de ces propos, le procureur de la république a demandé une peine de cinq ans de prison associée à une amende allant jusqu’au double de la somme saisie, soit 76 000 euros.

Pour rappel, cette tentative n’est pas la seule déjouée au niveau de l’aéroport d’Alger. Le mois de février dernier, une femme de 63 ans, a décidé de faire passer une importante somme d’argent illicitement. Notamment, en dissimilant une partie de cette dernière dans un poulet rôti, découvert par les services de la Paf parmi les bagages de la femme en question.

| À LIRE AUSSI :

>> Transfert illicite de devises : importante saisie à l’aéroport d’Alger

>> Transfert illicite de marchandises : 5 personnes arrêtées à l’aéroport d’Alger