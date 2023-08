Aéroport d’Alger : tentative de transfert illicite de 122 000 euros déjouée

Au cours de la semaine passée, les services de police de l’aéroport international Houari Boumediene ont réussi, grâce à deux opérations distinctes, à contrecarrer une tentative de contrebande de devises étrangères d’une valeur de plus de 112 000 euros, comme l’a rapporté un communiqué des services de sécurité nationale ce dimanche.

Selon la même source, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les activités criminelles liées à la violation des régulations et des lois en matière de changes et de mouvements de capitaux à destination et en provenance de l’étranger.

Les opérations menées par la police des frontières de l’aéroport Houari Boumediene ont abouti à la détection et à la prévention d’une tentative de contrebande de devises étrangères d’une valeur de 112 100 euros.

Ces sommes d’argent ont été découvertes en possession de quatre voyageurs qui tentaient de quitter le territoire national en direction d’Istanbul, en Turquie. Les individus concernés ont été remis aux autorités judiciaires compétentes après avoir suivi les procédures légales requises.

L’aéroport d’Alger qui vise à devenir un hub international

L’aéroport international d’Alger poursuit ses efforts pour se positionner en tant que hub international majeur. Son objectif est de jouer un rôle central en connectant des bases en Afrique avec des destinations en Europe et en Asie.

Dans cette optique, d’importants travaux visant à améliorer les infrastructures et les services de l’aéroport ont été entrepris pour concrétiser cette ambition.

La gestion des infrastructures et des services de l’aéroport d’Alger a récemment annoncé la mise en service d’une nouvelle passerelle de transit national. Cette inauguration a eu lieu en présence du ministre des Transports, Youcef Chorfa, lors de sa visite sur place le dimanche 16 juin dernier.

Cette nouvelle passerelle reliera le terminal ouest au terminal 1, une mesure cruciale pour renforcer la capacité de l’aéroport international d’Alger à devenir un hub international de premier plan.