Aéroport d’Alger : Tassili Airlines lance une nouvelle ligne vers cette destination

Bonne nouvelle pour les voyageurs ! Tassili Airlines vient d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne entre la capitale Alger et Tindouf. Grâce au lancement de ces nouveaux vols, les passagers aériens pourront se déplacer plus facilement et plus rapidement entre ces deux destinations.

L’initiative et le lancement de cette nouvelle route aérienne s’inscrit dans le cadre de la volonté de Tassili Airlines de proposer un réseau de vols plus étendu, de faciliter les déplacements de ses clients et de promouvoir le service public et le tourisme saharien.

Tassili Airlines annonce de nouveaux vols : fréquences, dates de lancements et prix des billets

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce lundi 23 décembre 2024, la filiale du groupe Sonatrach, Tassili Airlines, annonce le lancement de nouveaux vols au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger et à destination de la wilaya de Tindouf.

La compagnie aérienne prévoit de desservir le Sahara algérien à partir du 19 janvier 2025, au rythme d’un vol par semaine programmé pour tous les dimanches, depuis l’aéroport d’Alger. « Partez à la rencontre du patrimoine algérien, entre la capitale et les paysages fascinants du Sahara« , indique la compagnie aérienne dans son communiqué.

Par ailleurs, sur son site de réservation, les billets de voyage de la nouvelle ligne sont déjà proposés en vente. La compagnie aérienne affiche ses billets à partir de 12020 dinars algériens, le prix d’un aller simple en classe économique.

Le lancement de la ligne Alger Tindouf s’ajoute à une large liste de vols domestiques opérés par Tassili Airlines, dont : Alger – Oran – Alger, Alger – Constantine – Alger et Alger – Annaba – Alger.

Tassili Airlines propose des promotions exclusives sur ses vols internationaux

Dans son programme de vols internationaux, Tassili Airlines dessert plusieurs villes en France. Sur son site de réservation, la compagnie affiche plusieurs promotions intéressantes, notamment :

Alger – Paris – Alger : à partir de 28 400 dinars algériens, soit 207 euros ;

Alger – Nantes – Alger : au prix de 30 000 dinars algériens, 216 euros ;

Alger – Strasbourg – Alger : au prix de 29 000 dinars, 199 euros ;

Constantine – Strasbourg – Constantine :à partir de 28 900 dinars, 222 euros.

Ces tarifs s’appliquent sur les vols en aller-retour. Par ailleurs, la compagnie aérienne autorise le transport d’un bagage à main de 10 kg en cabine et jusqu’à 30 kg de bagages en soute, ce qui représente un avantage de plus pour les passagers voyageant avec Tassili Airlines.

De plus, le transporteur aérien propose une alternative pour ses clients désireux de voyager sans bagages. Sur la ligne Alger – Paris – Alger, Tassili Airlines propose à ses passagers la possibilité de voyager léger avec seulement un bagage à main, au prix de 19 400 dinars algériens, soit le prix de 149 euros.

