Aéroport d’Alger : saisie de 65 000 euros sur une passagère en partance pour Istanbul

Les forces de police algériennes ont récemment réussi à déjouer une tentative de contrebande à l’aéroport international Houari Boumediene, marquant une victoire majeure dans la lutte contre les activités criminelles liées aux mouvements de fonds internationaux.

Tentative de contrebande de plus de 65 000 euros déjouée à l’Aéroport Houari Boumediene



L’opération, conduite par la police des frontières de l’aéroport, a abouti à la saisie impressionnante de 65 100 euros dissimulés dans les bagages de deux passagers.

Les passagers en questions, qui s’apprêtaient à quitter le territoire national en direction de l’aéroport d’Istanbul, ont été immédiatement appréhendés. Ils ont ensuite été présentés devant les autorités judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes.

Les autorités algériennes luttent depuis quelques mois contre les crimes liés à la violation des réglementations et des lois relatives aux mouvements de fonds à destination et en provenance de l’étranger. La contrebande de devises étrangères est une préoccupation croissante, car elle peut avoir des implications graves pour l’économie nationale et la sécurité financière du pays.

La PAF saisit une somme faramineuse en devise aux aéroports d’Alger et d’Oran

Il y a quelques semaines, la Police des Frontières (PAF) a réussi à déjouer une tentative de contrebande de devise étrangère dans une opération conjointe entre les deux aéroports d’Oran et d’Alger.

Les éléments de la PAF ont ainsi mis la main sur des fonds d’une valeur totale de 245 700 euros. À Alger, l’inspection d’un avion en partance pour Istanbul a permis de découvrir 104 200 euros cachés. Tandis qu’à Oran, un passager se dirigeant vers la Turquie avait caché soigneusement la somme de 141 500 euros dans ses bagages.