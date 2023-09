Aéroport d’Alger : saisie de 50 000 euros sur une passagère s’apprêtant à se rendre en Turquie

Les arrestations liées au transfert illicite de capitaux se multiplient au niveau des ports et des aéroports algériens. En effet, plusieurs voyageurs tentent par tous les moyens pour faire passer d’importantes sommes en devises depuis et vers l’Algérie.

Au niveau de l’aéroport d’Alger, ce genre de pratique est devenu le quotidien des agents de la PAF. En effet, la dernière tentative déjouée au niveau de cet aéroport remonte seulement à la semaine dernière.

Transfert illicite de capitaux : la PAF saisit près de 50 000 euros sur une passagère

En effet, les éléments de la PAF de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger ont mis la main sur une importante somme en devise en possession d’une quadragénaire. La passagère en question a tenté de transporter clandestinement près de 50 000 euros.

La voyageuse, qui s’apprêtait à se rendre en Turquie, a pris le soin de cacher soigneusement la somme de 40500 euros à l’intérieur de ses vêtements. Tandis qu’une autre somme de plus de sept mille euros a été retrouvée à l’intérieur de son sac à main.

La mise en cause a été présentée, jeudi 31 août dernier, devant le tribunal. Lors de l’audience, elle a expliqué que l’argent est dédié pour payer des habits de mariées qu’elle commercialisera par la suite en Algérie. Par ailleurs, quant à l’origine de cet argent, la passagère en question a fait savoir qu’elle a obtenu après avoir vendu une passerelle d’un terrain.

De son côté, le procureur de la république a requis une peine d’un an de prison et une amende du double de la somme saisie sur la quadragénaire. Et ce, pour violation des règles régissant le transfert de capitaux depuis et vers le territoire national algérien.

