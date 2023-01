Aéroport d’Alger : saisie de 50 000 euros sur un ressortissant chinois

Le dernier rapport de la police des frontières au niveau de l’aéroport d’Alger a fait état de 42 affaires traitées dans le cadre d’une infraction à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux. Et ce pendant le dernier trimestre de l’année 2022.

Plus d’un million de passagers ont été contrôlés au niveau de cet aéroport, pendant la même période. Et les éléments de la PAF sont parvenu à mettre la main sur la somme totale de 342085 euros. Mais aussi, 66 346 dollars, 7000 livres sterling et 1800 rials saoudiens.

En plus de cet argent, La PAF a également procédé à la saisie de 7 véhicules. Ainsi que 1,197 kg d’or et 2645 téléphones portables sur ces passagers.

Dans ce même sillage, la police des frontières, au niveau de l’aéroport Houari Boumediene d’Alger, ont procédé à l’arrestation d’un ressortissant chinois. Et ce, après avoir violé les règles du transfert des capitaux depuis et vers l’Algérie.

En effet, selon l’arabophone Ennahar, le ressortissant en question est un homme d’affaire, qui était sur le point de quitter Alger vers Pékin en Chine. Et ce, en transportant avec lui, la somme de 50 000 euros transportée dans ses bagages.

Suite à cette arrestation, le voyageur a été présenté devant le tribunal de Dar El Beida. Lors de son audition, l’accusé a fait savoir qu’il n’était pas au courant de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux depuis et vers l’Algérie. Un argument soutenu également pour son avocat qui rappelle que son client n’est pas un habitué des tribunaux.

Par ailleurs, pour cette affaire, le procureur de la république a exigé une peine de 3 ans de prison. Avec une amende qui correspond au double du montant saisi sur ce voyageur chinois, rapporte la même source.

