Aéroport d’Alger : plus de 24 000 comprimés d’ecstasy saisis sur 3 passagers

Les éléments de la police algérienne, à l’aéroport international d’Alger, ont annoncé, en ce mardi, l’arrestation de trois voyageurs au départ de la France. Malgré les efforts de la PAF pour sensibiliser contre le transfert illicite de marchandise, de capitaux et d’objet de valeurs, certains voyageurs continuent d’enfreindre à la loi.

En effet, une nouvelle tentative de transfert illicite de drogues a été déjouée au niveau de l’aéroport d’Alger. Trois personnes ont tenté de faire entrer une importante quantité de drogues de manière clandestine.

Saisie d’une importante quantité d’ecstasy sur 3 passagers à l’aéroport d’Alger

Les trois passagers voyageant à bord d’un vol en provenance de la France, ont caché d’importantes quantités d’Ecstasy dans leurs bagages. Ce n’est qu’après avoir passé au contrôle que les éléments de la douane ont réussi à détecter l’importante quantité de drogues, qui a été identifiée à hauteur de 24 790 comprimés d’ecstasy.

L’enquête lancée dans le cadre de cette opération, menée en collaboration avec les services de la PAF de l’aéroport d’Alger, a révélé que les trois voyageurs font partie d’une organisation de criminels activant dans le trafic international de stupéfiants. Selon le communiqué de la police, les trois hommes ont été présentés devant le procureur de la république du pôle pénal du tribunal de Sidi Mhamad pour des faits relatifs au trafic international de drogues dures.

Dans un autre communiqué, publié en début de cette semaine, les éléments de la douane algérienne ont, aussi, fait savoir de la saisie de plus de 44 658 comprimés d’ecstasy, 450 grammes de cocaïne et 1.25 gramme de cannabis, sur deux passagers qui ont pris deux vols différents, au départ de Paris et de Marseille en France, vers l’aéroport international de Houari Bouemediene.

