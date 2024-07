Aéroport d’Alger : plus de 10 millions de passagers attendus en 2024

Sous la direction de Mokhtar Said Mediuoni, l’aéroport d’Alger se prépare à une année record, surpassant toutes les prévisions initiales, en matière d’accueils de passagers, grâce à une batterie d’initiatives stratégiques et promotionnelles.

S’exprimant à l’occasion du Forum du quotidien El Moudjahid, le directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a fait part d’une progression attendue dans le trafic des passagers transitant via cet aéroport.

Aéroport d’Alger : un nouveau terminal et des infrastructures à la pointe de la technologie

Selon Mokhtar Said Mediouni, l’aéroport international d’Alger s’attend à une hausse du nombre des passagers transitant via ses structures et à accueillir plus de 10 millions de passagers. Cette augmentation est motivée par les offres promotionnelles de la première compagnie aérienne nationale et des choix stratégiques adoptés au niveau de cet aéroport.

C’est ce qu’a confirmé Mediouni, lors de cette rencontre, qui a précisé les offres lancées par Air Algérie, dont Osra, et le hub d’Alger, ont fait de cet aéroport un point de transit régional pour des pays asiatiques et européens. Dans ce sillage, grâce au lancement prochain d’une nouvelle structure. Notamment le terminal est, l’enceinte aéroportuaire verra ses capacités augmenter à court terme.

Parallèlement, le Pdg de la SGSIA assure son engagement à améliorer, constamment, les services de l’aéroport. Notamment en ce qui concerne l’agencement des espaces d’attente, l’optimisation du stationnement, l’ouverture des salles VIP et d’une bibliothèque pour améliorer davantage le confort des passagers.

En outre, pour répondre à l’afflux des voyageurs, durant cette saison estivale. L’aéroport international d’Alger a recruté de jeunes saisonniers pour orienter les passagers au niveau des différentes structures et pour offrir une meilleure assistance aux personnes âgées et à mobilité réduite.

Un traitement record d’un avion avec 260 hadjis en 33 minutes

Interrogé sur la saison du Hadj, Mediouni a fait part de mesures proactives qui ont été prises pour mieux gérer les flux importants de voyageurs. Dans ce contexte, il précise qu’un traitement record d’un avion avec 260 hadjis à bord a été enregistré en 33 minutes seulement.

Par ailleurs, dans la suite des progressions de l’aéroport, le premier responsable a rappelé des conventions signées avec plusieurs établissements universitaires. Et ce, pour acquérir de nouvelles solutions technologiques en faveur de cette enceinte aéroportuaire.

Il a ajouté, de plus, qu’une nouvelle application, sera lancée dans une semaine, permettant de consulter les différents services de la SGSIA, de se renseigner sur les horaires et la situation des vols…

