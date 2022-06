Aéroport d’Alger : nouvelle tentative de transfert illicite de capitaux

Ces derniers temps, l’aéroport de Houari Boumediene a été témoin de plusieurs scènes désolantes et a enregistré des changements radicaux à la tête de sa direction. Promettant ainsi un niveau de sécurité plus élevé. Cependant, les choses continuent toujours sur la même lancée. En effet, les services de police des frontières à l’aéroport d’Alger ont procédé à une nouvelle saisie, et ce dans le cadre d’un transfert illicite de capitaux.

Cette fois-ci, il est question d’un commerçant du prêt à porter. En effet, celui-ci a tenté de transférer illicitement la somme de 19000 euros en devise vers la Turquie, et ce sans même prendre la peine de la déclarer aux services de douanes.

Par ailleurs la PAF au niveau de l’aéroport d’Alger a procédé à la saisie de cette somme, mais également à l’arrestation du suspect, qui a été mis en détention provisoire.

Nouvelle saisie à l’aéroport d’Alger : l’accusé risque gros

Poursuivi pour violation des règles du transfert de capitaux de et vers l’Algérie, ce prévenu, répondant au nom de K. Younes est passé, au cours de cette semaine, devant le tribunal du Dar El Beida pour être auditionné face aux accusations qui ont été faites à son égard.

Au cours de ce procès, l’avocate de l’accusé a tenté de défendre son client. En effet, elle a accentué le fait que son client détient neuf registres de commerce, étant donné qu’il est un commerçant de prêt à porter de luxe en Algérie. De son côté, le prévenu a fait savoir qu’il rencontre actuellement quelques difficultés liées à son activité, notamment celles liées au transfert de sa marchandise depuis la Turquie. Celui-ci continue par déclarer qu’une partie de cette dernière est restée bloquée dans ce pays.

Face au tribunal, K. Younes a fini par avouer qu’il avait tenté de transférer la somme des 19 000 euros, dans le but de régler ses dettes auprès de ses fournisseurs présents en Turquie. Il s’agit du moins de ce qu’à rapporter l’arabophone Ennahar.

Peu convaincu des arguments de la défense, le procureur de la république a réclamé trois ans d’emprisonnement ferme et une amende touchant le double de la somme en question, soit 38 000 euros. Dans l’attente de la décision finale du juge chargé de son affaire, K. Younes restera en détention provisoire.

Aéroport d’Alger : 23 000 euros saisis sur un passager tunisien

Le 15 juin dernier, le même aéroport a fait l’objet d’une autre tentative du genre. Cela concerne un passager tunisien qui a tenté de dissimuler la somme de 23 000 euros dans ses bagages. De manière à les transférer illicitement vers son pays, la Tunisie.

Cependant, les services de la PAF à l’aéroport d’Alger n’ont pas laissé passer une telle tentative. En effet, ceux-ci ont procédé à l’arrestation de ce Tunisien. À l’issue de son procès, le juge du tribunal de Dar El Beida lui a infligé une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 500 milles dinars algériens.