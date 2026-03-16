Aéroport d’Alger : Mokwena condamné, un joueur du CRB devant la justice

Le tribunal de Dar El-Beida a rendu, ce lundi le 16 mars, son verdict dans l’affaire impliquant l’ex-entraîneur du MC Alger, Rulani Mokwena, poursuivi pour tentative de sortie de devises sans déclaration. L’entraîneur sud-africain avait été interpellé avant-hier au niveau de l’aéroport d’Alger Houari Boumediene, au moment où il s’apprêtait à quitter le territoire national.

Selon le média « El-Khabar », les services de contrôle de l’aéroport ont découvert en possession du technicien une somme de 14 200 euros qui n’avait pas été déclarée auprès des autorités compétentes, comme l’exige la réglementation relative au transfert de devises vers l’étranger. L’affaire a été portée dans la foulée devant la justice dans le cadre de la procédure de comparution devant le tribunal compétent.

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Verdict du tribunal pour Mokwena

À l’issue de l’audience, le tribunal de Dar-El-Beïda a condamné Mokwena à deux mois de prison avec sursis, tout en ordonnant la confiscation de la somme non déclarée. La juridiction a également infligé à l’ancien coach du Mouloudia une amende de cinq millions de centimes, conformément aux dispositions légales en vigueur concernant les infractions liées aux changes et aux mouvements de capitaux.

Cette affaire a suscité un certain écho dans les milieux sportifs, compte tenu de la bonne réputation du technicien sud-africain, qui a récemment quitté son poste à la tête du club algérois, et qui fait partie actuellement des meilleurs entraineurs en Afrique.

Autre affaire impliquant le football algérien

Par ailleurs, et selon toujours « El-Khabar », le tribunal de Dar El-Beïda a examiné une seconde affaire impliquant un footballeur algérien. Il s’agit de l’attaquant du CR Belouizdad, Lotfi Boussouar. Ce dernier a comparu devant le tribunal pour outrage à un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.

Les faits remontent à un incident survenu à l’aérport Houari Boumediene, au moment du retour de l’équipe du CR Belouizdad de l’Égypte, après avoir disputé le quart de finale aller de la Coupe de la CAF face à Al-Masry. Selon les informations présentées à l’audience, une altercation a éclaté entre le joueur et une policière relevant de la Police des frontières, à la suite d’un différend lors des formalités de contrôle, ajoute la même source.

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Selon les éléments de l’enquête, le joueur a demandé à une agente de police de permettre à l’entraîneur de son équipe, Sead Ramovic, d’accéder au service de contrôle des passeports, alors que ce dernier n’avait pas encore commencé son travail. Après que la policière lui a expliqué que le service n’était pas encore opérationnel, le joueur a réagi d’une manière jugée inappropriée, ce qui a conduit à son interpellation.

À l’issue de l’audience, le tribunal de Dar El-Beida Court a décidé de reporter l’examen de l’affaire au 30 mars courant, afin de poursuivre l’instruction du dossier et d’entendre l’ensemble des parties concernées.