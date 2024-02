Aéroport d’Alger : Mokhtar Said Mediouni nommé à la tête de la SGSIA

Après la nominalisation d’un nouveau directeur général à la tête de la compagnie aérienne nationale, c’est au tour du PDG de la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d’Alger d’être limogé et de céder sa place à Mokhtar Said Mediouni.

Rappelons, Mohamed Salah Kouache, le désormais ancien PDG de l’aéroport d’Alger, avait été nommé à ce poste, le mois de novembre 2022. Et ce, en remplacement à Tahar Allache, limogé et poursuivi en justice.

Mokhtar Said Mediouni, nouveau directeur général de la SGSIA

Dans un communiqué, mis en ligne dans la soirée du 19 février 2024, le ministère des Transports annonce le limogeage de Kouache et son remplacement par un nouveau directeur général de la SGSIA. En effet, le secrétaire général du ministère des Transports, Djamel Eddine Abdelghani Dridi, a supervisé, au niveau de l’aéroport international d’Alger, l’installation de Mokhtar Said Mediouni à la tête de la SGSIA, lit-on sur le communiqué en question.

En revanche, le département ministériel n’a donné aucune explication au sujet du limogeage de Mohamed Salah Kouache de son poste de PDG de cette plateforme aéroportuaire. Par ailleurs, il est à noter que Mokhtar Said Mediouni est un analyste politique spécialiste des questions sécuritaires.

Pour mémoire, l’aéroport international de Houari Boumediene à Alger s’étend sur une superficie de 1200 hectares et comprend trois terminaux de voyageurs d’une capacité totale de 18 millions de passagers par an. L’aéroport d’Alger s’est engagé dans une série de travaux d’amélioration de ses structures et de renforcement de son réseau de destinations pour devenir un hub international reliant le continent africain aux quatre coins du monde.

À LIRE AUSSI :

>> Transport aérien : Hamza Benhamouda, nouveau directeur général d’Air Algérie

>> Aéroport international d’Alger : nombre de voyageurs passe de 6.5 en 2022 à 9.5 millions d’ici 2024