Aéroport d’Alger : Mediouni dévoile des nouveautés pour améliorer l’expérience des passagers

Dans le cadre de sa stratégie de développement, l’aéroport d’Alger s’engage à offrir à ses passagers un service toujours plus performant. Pour répondre aux attentes d’une clientèle en croissance, la SGSIA a mis en place de nouvelles mesures pour fluidifier les passagers au niveau de l’aéroport.

Avec un ambitieux projet de devenir un hub régional, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger multiplie ses initiatives pour améliorer ses services et moderniser ses infrastructures.

L’Aéroport d’Alger augmente le nombre des sorties de son parking

Dans une nouvelle déclaration accordée à la chaîne Ennahar TV, le directeur général de l’aéroport d’Alger, en l’occurrence Mokhtar Said Mediouni, dévoile de nouvelles mesures adoptées par son aéroport pour fluidifier les passagers au niveau du parking.

En effet, pour fluidifier les entrées et les sorties au niveau de son parking, l’aéroport d’Alger a décidé de porter à six le nombre des sorties. Cette décision intervient pour faire face aux congestions, notamment en période de pointes et la saison estivale.

« Nous avons relevé des problèmes au niveau des parkings. Il y a des congestions à l’entrée et à la sortie, surtout durant les périodes de pointe » a déclaré Mediouni avant d’ajouter « Nous sommes actuellement en train de revoir l’aménagement des parkings à ce qu’il ait six sorties, c’est-à-dire autant d’entrées en service, pour fluidifier encore plus la circulation des véhicules« .

Miser sur l’intelligence artificielle pour moderniser l’aéroport

Par ailleurs, Mediouni rappelle que l’aéroport d’Alger mise sur les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle pour fluidifier davantage la circulation des voitures et leur stationnement au niveau des parkings. En effet, la SGSIA prévoit d’adopter de nouveaux systèmes basés sur l’IA pour rendre le passage à l’aéroport plus simplifié.

« Même lorsqu’un automobiliste oublie l’emplacement de son véhicule dans le parking, il lui suffira de taper son numéro d’immatriculation sur un écran à l’intérieur de l’aérogare pour recevoir une image en temps réel de son emplacement« , explique le premier responsable de l’aéroport d’Alger.

Pour rappel, l’aéroport d’Alger s’apprête à accueillir le plus grand Duty Free du Maghreb. Mokhtar Saïd Mediouni, PDG de la SGSIA, a annoncé lors d’une conférence de presse que le marché a été attribué au groupe GFS Duty Free Algérie, qui collaborera avec des partenaires internationaux d’Italie, du Royaume-Uni et de Malte.

Ce nouveau complexe commercial s‘étendra sur 2400 mètres carrés et proposera une gamme complète de produits de luxe internationaux : parfums, lunettes, montres et autres articles haut de gamme. Le PDG promet un niveau de prestations comparable aux plus grands aéroports mondiaux comme Dubaï, Singapour, Miami ou Paris.

