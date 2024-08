Aéroport d’Alger : Mediouni annonce un nouveau service numérique

L’aéroport d’Alger poursuit ses efforts pour devenir un hub régional, grâce à une stratégie visant à améliorer la qualité de ses infrastructures et de ses services. D’ailleurs, le PDG de la SGSIA, Mokhtar Said Mediouni a fait part du lancement prochain d’un nouveau service numérique.

Dans un entretien accordé au Journal El Moudjahid, le directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a fait part de son ambition, qui est d’offrir aux voyageurs transitant via l’aéroport d’Alger, toutes les commodités de confort et des prestations de qualité.

Aéroport d’Alger : Mediouni dévoile ses ambitions

Par sa nouvelle stratégie, Mokhtar Saïd Mediouni souhaite rendre les arrivées, au niveau de l’aéroport en question, plus fluides, notamment en matière du traitement des bagages, de disponibilité des produits les plus consommés par les passagers et de l’animation au niveau de l’aérogare.

Dans ce sillage, Mediouni annonce le projet de fabrication de chariots et de tapis à bagages, confié à l’usine “Ferrovial”. Par ailleurs, pour contribuer au développement du fret de marchandises, le PDG de la SGSIA évoque le lancement prochain du projet du ” village cargo“, qui permettra de mettre en adéquation les installations de l’aéroport et ses activités de transport de voyageurs et de fret.

Suivi des vols : l’aéroport d’Alger lance une application mobile

Dans sa démarche de numérisation de ses divers services, l’aéroport d’Alger envisage de faire un nouveau pas dans ce sens. En plus des bonnes d’enregistrement automatique et des tableaux d’affichage et de renseignements interactifs, Mokhtar Said Mediouni mise sur les services en ligne.

En effet, dans sa déclaration, il fait part du lancement d’un nouveau site web (cliquer ici) et d’une revue dédiée à l’aéroport international de Houari Boumediene. Le PDG de la SGSIA annone, par ailleurs, le lancement prochain d’une application mobile sur Android et sera disponible sur Play Store.

Mediouni indique que cette nouvelle application mobile permettra d’accéder à toutes les informations, en quelques clics seulement, notamment sur les vols, la gestion du temps, le traitement, les parkings… Le lancement de cette application permettra d’instaurer une gestion moderne de l’aéroport, elle sera généralisée dans quelques jours.

