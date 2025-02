Aéroport d’Alger : l’ancienne aérogare modernisée pour accueillir les compagnies low-cost

Le directeur général de la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger annonce que l’aéroport d’Alger s’apprête à connaître de nouveaux changements. Les compagnies low cost auront prochainement leur aérogare.

L’ancienne aérogare de l’aéroport d’Alger devrait changer de vocation pour accueillir les compagnies low cost qui desservent la capitale, à l’image de Transavia, Ajet, Volotea …

L’aéroport d’Alger s’adapte aux compagnies low cost

« Je souhaite aussi développer l’aéroport national, qui est aussi international« , a déclaré Mokhtar Said Mediouni, directeur général de la SGSIA à la presse nationale, en expliquant que l’ancienne aérogare sera dédiée pour les compagnies aériennes étrangères low cost, notamment « en les injectant dans l’autre terminal, au niveau du hall 2, et ce, pour redynamiser cette aérogare« .

Actuellement utilisée pour les vols domestiques et les liaisons aériennes de la Omra et du Hadj, l’ancienne aérogare d’Alger devrait voir son affectation changer dans le cadre d’un programme de modernisation de ses structures initié par la SGSIA.

Dans ce sillage, Mediouni que la revitalisation de cette aérogare passe par la réouverture de tous les commerces disponibles. « Nous avons baissé les prix de location pour que tous les commerces soient ouverts, car je préfère que tous les espaces soient ouverts, même avec des prix bas, que tout soit fermé sans aucun revenu« , annonce-t-il.

Depuis l’ouverture de la nouvelle aérogare d’Alger, l’ancienne est principalement utilisée pour les vols nationaux, tout en continuant d’accueillir un certain nombre de liaisons aériennes internationales. Il est à noter que les deux aérogares sont liées et forment un seul et unique complexe aéroportuaire.

L’ouverture du Duty Free est pour bientôt

L’aéroport d’Alger s’apprête à accueillir le plus grand Duty Free du Maghreb. Lors d’une récente conférence de presse, Mokhtar Saïd Mediouni, PDG de la SGSIA, a annoncé l’attribution du marché au groupe GFS Duty Free Algérie, qui s’associe à des partenaires britanniques, italiens et maltais pour ce projet d’envergure.

S’étendant sur 2400 mètres carrés, ce nouvel espace commercial proposera une gamme complète de produits de luxe et de grandes marques internationales, comparable à l’offre des plus grands aéroports mondiaux comme Dubaï, Singapour ou encore Paris. Le directeur général promet une sélection rigoureuse des produits, excluant tout article invendu des rayons.

Le projet, dont l’ouverture est prévue pour fin mars 2024, ambitionne de transformer l’aéroport d’Alger en référence régionale pour le shopping aéroportuaire. Les voyageurs pourront y trouver un large éventail de produits de luxe, notamment des parfums, des lunettes et des montres de marques prestigieuses. Une intégration des boutiques existantes de l’aéroport est également envisagée pour créer un espace commercial cohérent et attractif.

