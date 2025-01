Aéroport d’Alger : la SGSIA lance un nouvel avis de recrutement

Dans le cadre de poursuivre sa stratégie de développement et d’amélioration de ses services, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger vient de lancer un nouvel avis de recrutement pour trouver sa perle rare.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, l’aéroport international de Houari Boumediene recrute un nouveau talent pour le poste de directeur de la planification et du développement des infrastructures aéroportuaires.

L’aéroport d’Alger recrute pour ce poste

Dans son communiqué, mis en ligne dimanche 26 janvier dernier, l’aéroport d’Alger annonce le lancement d’un avis de recrutement. La SGSIA est à la recherche d’un directeur de la planification et du développement des infrastructures aéroportuaires.

En effet, l’aéroport cherche un profil expérimenté pour piloter les projets d’expansion et d’amélioration des infrastructures aéroportuaires. Notamment, en suivant une stratégie en adéquation avec les enjeux de croissance et d’optimisation opérationnelle.

Le candidat intéressé par cette offre d’emploi doit répondre aux exigences suivantes :

Avoir un Bac +5 ou un diplôme d’ingénieur en génie civil ;

Expérience confirmée de minimum 10 ans dans un poste similaire, idéalement dans le secteur aérien , du transport ou de la gestion des infrastructures ;

, du transport ou de la gestion des infrastructures ; Connaissance approfondie des standards internationaux, notamment en matière d’infrastructures aéroportuaires ;

Maîtrise des outils de planification et de gestion de projet (MS Project, AutoCAD) ;

Avoir des compétences en gestion budgétaire et en suivi des indicateurs de performance.

De plus, le candidat doit faire preuve de compétences clés dont la capacité à fédérer des équipes, mener des négociations complexes et piloter des projets stratégiques avec succès. Il doit justifier d’une expérience dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de développement à long terme.

Voici les missions principales de ce poste

La SGSIA, gestionnaire de l’aéroport international de Houari Boumediene, indique que son directeur de la planification et du développement des infrastructures aéroportuaires sera chargé de garantir le développement harmonieux et efficient des infrastructures aéroportuaires, en conformité avec les normes internationales et les besoins opérationnels de l’aéroport.

Par ailleurs, ce nouveau directeur assurera la planification, le suivi et la réalisation de tous les projets d’investissement liés aux infrastructures de l’aéroport d’Alger. L’optimisation de l’utilisation des ressources financières et humaines allouées aux projets de l’aéroport fait aussi partie des missions de ce poste.

Dans ce sillage, les candidats intéressés et remplissant les exigences ci-dessus, sont appelés à envoyer leurs candidatures (CV + une photo récente), à l’adresse suivante : grp_recrutement@aeroportalger.dz.

