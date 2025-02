Aéroport d’Alger : importante saisie de smartphones, ordinateurs et autres produits de contrebande

Les éléments de la police aux frontières à l’aéroport d’Alger ont déjoué une ruse des « trabendistes » et ont mis la main sur une impressionnante quantité de marchandises. Dans un nouveau communiqué, la direction générale de la douane a dévoilé le bilan de cette opération.

L’aéroport d’Alger a récemment été le théâtre d’une importante opération qui s’est soldée par la saisie de milliers de produits destinés à la contrebande, sur un passager d’un vol reliant Jeddah à l’aéroport international de Houari Boumediene.

Importante saisie de marchandise sur des passagers en provenance de Jeddah : la Douane fait le bilan

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, la direction générale de la Douane est revenue pour donner des détails sur cette opération qui a permis de démanteler ce réseau en plein essor. Cette saisie a été menée avec succès grâce à la vigilance des éléments de la PAF et des agents de contrôle.

Les douanes algériennes font état d’une importante quantité de produits saisis, à savoir : 719 téléphones portables de différentes marques, 103 ordinateurs portables, 212 montres, 956 écouteurs, 1834 clés USB, 971 clés WIFI et modems.

Par ailleurs, cette liste comprend des produits cosmétiques et médicaux, notamment : 1361 flacons de déodorant, 2487 unités de produits cosmétiques, 30 unités de produits médicaux et 730 pièces de vêtements. Au total, l’opération a permis de mettre la main sur plus de 5000 articles interceptés sur ces passagers.

Contourner les contrôles douaniers grâce aux circuits de voyages religieux

La direction générale de la Douane algérienne a rappelé que l’opération a été menée grâce à la mobilisation des équipes de contrôle des voyageurs à l’aéroport d’Alger, dans le but de la lutte contre la contrebande. Cette importante quantité de marchandises, à caractère commercial, a été confisquée sur des passagers à bord d’un vol au départ de l’aéroport de Jeddah, qui transportait aussi un certain nombre de pèlerins algériens.

Certains voyageurs ont tenté de simuler et de se faire passer pour des pèlerins de ce groupe pour transporter illégalement cette marchandise depuis l’Arabie saoudite. Cependant, la vigilance des agents des douanes et le recours efficace aux images des scanners ont permis d’isoler les bagages suspects.

Cette opération, qui s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre la fraude et la contrebande, témoigne du renforcement des mesures de contrôle des passagers à l’aéroport international de Houari Boumediene et de l’intensification des mesures de surveillance.

