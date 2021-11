Aéroport d’Alger, future zone de transit pour l’Afrique ?

L’Algérie se lance-t-elle enfin vers l’Afrique ? Après lui avoir tourné le dos pendant plusieurs années, l’Algérie semble prendre conscience du potentiel qu’offre le marché africain dans plusieurs domaines.

Dans le secteur de l’aviation, c’est le ministre du transport, Aissa Bekkai, qui a annoncé hier sa volonté de faire de l’aéroport d’Alger une zone de transit pour les voyageurs africains, fait savoir un communiqué

En effet, c’est lors d’une réunion avec les représentants des compagnies aériennes Air Algérie, Tassili Airlines, et d’autres sociétés privées qui opèrent dans ce domaine, que le ministre a invité les participants à étudier la possibilité d’exploiter l’aéroport Houari Boumediéne comme un point de transit pour les voyageurs africains.

L’Algérie embarque sur le vol Afrique

Le ministre a notamment convié les participants à cette réunion à se pencher sur l’étude des possibilités qui vont permettre de créer de nouvelles lignes aériennes entre l’Algérie et les autres pays africains. Cette volonté s’inscrit dans le plan de la diplomatie économique algérienne pour entrer dans un des marchés mondiaux du transport aérien les plus rentables.

Plusieurs propositions ont été présentées au ministre, notamment celle ayant trait avec la transformation de l’aéroport d’Alger en un pôle aérien important et en une zone de transit incontournable pour les voyageurs des pays africain en partance ou de retour de plusieurs destinations internationales.

Les participants à cette réunion ont également exposé au ministre ce qui fait de l’aéroport d’Alger l’une des plus grandes infrastructures en Afrique, ce qui lui procure un énorme potentiel, mais à condition d’améliorer ses services, de les moderniser et de les rendre plus proches et compétitifs afin d’attirer davantage de voyageurs.

De son côté, le ministre a appelé à étudier toutes les possibilités et les moyens d’atteindre cet objectif. Il a notamment invité tous les acteurs algériens nationaux, mais aussi régionaux et continentaux à participer à ce projet et à faire profiter le pays de leurs expériences dans ce domaine.