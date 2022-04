Aéroport d’Alger: deux femmes au centre d’une nouvelle saisie d’argent

La reprise des vols suite à l’ouverture partielle des frontières au mois de juin de l’année dernière a entraîné la reprise des tentatives visant à transférer des capitaux, mais également des objets de valeur à partir de l’Algérie. Pratiquement aucune semaine ne se passe sans un rapport sur une tentative de ce genre. Notons que la plupart de ces faits ont été recensés sur des vols en direction de la Turquie. De quoi laisser penser que ce pays est devenu l’Eldorado en matière de transfert illicite de devises

Une autre tentative de transfert clandestin de devises a été mise en échec au niveau de l’aéroport international d’Alger. La tentative concernait cette fois deux femmes quadragénaires, issues de la wilaya de Mostaganem, située dans l’ouest algérien. Elles étaient sur le point de rejoindre le territoire français.

Au cours de cette semaine, un autre essai a été enregistré et contrecarré à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger. Il s’agissait cette fois d’un trafic à destination de la France. Les auteures de cette tentative sont deux femmes, que la fouille des bagages a permis de démasquer. En effet, les agents des douanes ont trouvé sur eux une somme importante d’argent en euros dont les deux femmes ont pris soin de se séparer pour échapper à tout soupçon.

Plus en détail, la première prévenue, native de Mostaganem, a été arrêtée en possession notamment de 39 000 euros ( soit près de 800 millions de centimes). De son côté, la seconde mise en cause, une de ses voisines, a été interpellée pour la possession de 40 000 euros. Selon l’enquête, l’argent provenait de l’héritage laissé à la première accusée. Celle-ci en a donc confié une partie à sa voisine afin de le faire passer illégalement sur le territoire français.

Les prévenues mises en liberté provisoire, le procès reporté

Une procédure pénale relative à la violation de la législation et à la circulation des capitaux en provenance et à destination de l’étranger a été engagée et les personnes accusées ont été comparues devant le parquet compétent en la matière, dans le cadre de la comparution immédiate.

Le président du tribunal a pris la décision de mettre les prévenus en liberté provisoire en attendant leur procès. Ce dernier a été reporté à la date du 10 mai 2022 avec une demande de désigner un interprète pour les personnes sourdes et muettes en ce qui concerne la seconde prévenue.

L’aéroport d’Alger déjà témoin d’une autre affaire du même genre

Au titre des missions assignées aux services des douanes, portant notamment sur la prévention de la criminalité liée aux transferts de capitaux de et vers l’étranger, et en collaboration avec les services de sécurité, il a été procédé par les agents des douanes algériennes de l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger à la saisie de sommes importantes en devises dont le montant est estimé à 82.000 euros en février 2022.

Toutefois, cette affaire n’est pas la seule, plusieurs d’autres ont été déjouées depuis la réouverture partielle des frontières et la reprise des activités aériennes.