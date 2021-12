Aéroport d’Alger : bousculade et anarchie à l’accueil d’une Youtubeuse

Autrefois quand les habitudes et les croyances furent envoûtées par l’évolution et l’émergence de la matière grise, on y perçut un réel engouement pour les têtes pensantes, pour les leaders qui ont marqué l’histoire par leur engagement et leur forte capacité à engager « positivement » les autres, et même, à minima, pour les chanteurs et les artistes qui ont su adoucir les mœurs. Aujourd’hui, les esprits ont bien changé. Idem pour la façon de percevoir le monde.

Les mentalités connaissent, aujourd’hui, une effroyable flétrissure. Et certaines personnes, pour ne pas généraliser le constat amer au risque d’y voir une véritable « dispersion intellectuelle », affiche un engouement « cocasse » et parfois « saugrenu » pour certaines choses, et même, -sans dénigrement aucun- pour certaines personnes sans histoire.

Ça se bouscule au portillon !

Aujourd’hui, à l’aéroport d’Alger, ça se bouscule au portillon ! Une vidéo largement relayée, ce lundi, sur les réseaux sociaux trahis un mélange d’incivisme et de loufoquerie. On y voit des centaines de femmes se bousculer pour accueillir, -sans tenir compte de la situation sanitaire déjà « délicate » menacée d’ailleurs par l’arrivée d’un nouveau variant « Omicron »- une influenceuse au nom de « Caroline » dont l’influence n’est visiblement pas à négliger.

L’aéroport vibre de « you you » stridents de centaines de femmes criant à pleins poumons « Caroline ». À son arrivée, les femmes se bardassent et s’échinent pour prendre l’influenceuse dans les bras, les larmes aux yeux. Un accueil des plus « chaleureux » qui interpelle même les plus ingénus.

Devrons-nous se lamenter de voir de telles choses à l’heure où notre société a grandement besoin d’une forte relance intellectuelle ? On aurait aimé voir un tel engouement à l’arrivée du grand chercheur algérien Belgacem Haba. L’homme au 1000 brevets qui continuent à fasciner le monde.