Aéroport d’Alger : après Nouvelair et Tunisair, une autre compagnie déménage

Depuis l’ouverture du terminal Ouest de l’aéroport d’Alger, plusieurs compagnies aériennes ont déménagé vers cette dernière. Uniquement les transporteurs aériens arabes et turcs ont été maintenus au niveau de l’ancienne aérogare de l’aéroport d’Alger.

D’ailleurs, depuis quelques jours, l’aéroport d’Alger multiplie les annonces concernant le transfert des vols de certaines compagnies aériennes. En plus de Tunisair et de Nouvelair, une autre compagnie aérienne rejoint ces deux transporteurs au terminal Ouest.

Egyptair annonce le transfert de ses vols vers le terminal ouest

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la compagnie aérienne égyptienne a annoncé le transfert de l’ensemble de ses vols au niveau de l’aéroport d’Alger. En effet, conformément à cette annonce, les vols de cette compagnie aérienne.

Cette nouvelle mesure entrera en vigueur à partir d’aujourd’hui 04 mai 2023. Désormais, les vols d’Egyptair seront opérés depuis et vers la nouvelle aérogare, à savoir le terminal Ouest. Cette annonce a été également faite par l’aéroport en question, pour demander à ses voyageurs de prendre leurs précautions.

L’aéroport d’Alger adopte de nouveaux dispositifs

Dans un autre sillage, l’aéroport d’Alger a annoncé une série de nouveaux dispositifs pour permettre à ses voyageurs un passage agréable. En effet, l’enceinte aéroportuaire a mis à disposition de ses passagers plusieurs points d’accueil et d’informations, répartis entre le terminal 1 et le terminal ouest.

Par ailleurs, des hôtesses et des agents d’accueil sont mis au service des voyageurs pour les orienter et répondre à leurs questions. Des urnes de réclamations et des registres de doléances sont également créés pour améliorer la qualité des services de cet aéroport.

