Aéroport d’Alger : les salons VIP et VVIP vont changer de visage

La société qui gère l’aéroport d’Alger va moderniser les salons VIP et VVIP du Terminal Ouest. Elle promet un design conforme aux standards internationaux, sans encore préciser de calendrier. Voici ce que l’on sait du projet, et qui peut aujourd’hui accéder à ces espaces.

L’aéroport international Houari-Boumediene poursuit sa mue. Depuis l’été, il multiplie les annonces pour améliorer l’accueil des voyageurs. Il s’attaque désormais à ses salons premium, un chantier qui concerne aussi l’image de la plateforme.

Salons VIP et VVIP du Terminal Ouest : ce qu’annonce la SGSIA

La Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA) a fait cette annonce le samedi 3 octobre 2026. Elle l’a publiée sur la page Facebook officielle de l’aéroport. Le message annonce de nouveaux salons VIP et VVIP au Terminal Ouest, consacré aux vols internationaux.

Le message, publié en arabe et en anglais, annonce un design moderne conforme aux normes internationales. Il évoque aussi des équipements modernes, à la hauteur des attentes des voyageurs. La SGSIA n’a toutefois précisé ni la date d’ouverture, ni la durée des travaux, ni la capacité des futurs salons.

Salons VIP de l’aéroport d’Alger : qui peut y accéder aujourd’hui ?

Les salons premium du Terminal Ouest accueillent en priorité les passagers des classes Première et Affaires. L’accès dépend de la compagnie aérienne et de la classe du billet. En avril 2025, l’aéroport avait annoncé l’ouverture prochaine d’un salon VIP de style traditionnel et oriental. Situé dans la zone d’embarquement, il devait allier « confort et élégance », selon la SGSIA.

L’aéroport a aussi publié des photos de son « Relaxing Corner », présenté comme le salon des classes Première et Affaires. Il n’a pas détaillé d’éventuelles formules d’accès payant pour les autres voyageurs.

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Un chantier lié aux ambitions de hub

Cette rénovation s’inscrit dans un programme plus large de modernisation de l’aéroport d’Alger. Son PDG, Mokhtar Saïd Mediouni, affiche l’objectif d’en faire « un hub africain de référence ». La SGSIA prévoit notamment d’ajouter onze nouvelles passerelles côté ouest.

La SGSIA réorganise aussi ses terminaux. En avril, son PDG a annoncé le transfert des compagnies à bas coût vers le Terminal 1, dès septembre. La société n’a toutefois publié aucune information sur sa mise en œuvre. L’objectif était de libérer de l’espace au Terminal Ouest pour les grands vols internationaux.

Ces travaux accompagnent le développement du réseau international d’Air Algérie. La compagnie ouvrira de nouvelles lignes vers Conakry, Brazzaville et Lagos-Abuja à partir du 25 octobre. Des salons modernes font partie des services attendus par les passagers en transit.

La SGSIA renforce par ailleurs ses équipes. Le 23 juin, elle a lancé un appel à candidatures pour des diplômés en hôtellerie justifiant de dix ans d’expérience. Les candidats doivent maîtriser l’arabe, le français et l’anglais, et assurer l’accueil, les buffets et l’hygiène des salons VIP.

D’autres améliorations ont précédé cette annonce. Depuis fin juin, des agents d’orientation reconnaissables à leur tee-shirt « Ask me » guident les voyageurs au Terminal Ouest. Le 11 juillet, le ministre de l’Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud, y a réceptionné deux nouveaux avions d’Air Algérie. Il a aussi inauguré le nouveau centre de production de la filiale de restauration aérienne de la compagnie.

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Salons VIP de l’aéroport d’Alger : ce qui change pour les voyageurs

Pour la majorité des voyageurs, l’accès aux salons passe par un billet en classe Affaires ou Première. Certains passagers y accèdent aussi par un surclassement, par exemple grâce aux miles du programme de fidélité d’Air Algérie. Nous avions présenté ce dispositif dans notre article sur la réduction accordée pour voyager en classe Affaires.

La SGSIA n’a pas précisé si les salons actuels resteront ouverts pendant les travaux. Elle n’a pas non plus indiqué si des espaces provisoires seront proposés. Les voyageurs qui partent dans les prochaines semaines ont donc intérêt à se renseigner avant le départ.

Ces travaux s’ajoutent à d’autres changements récents à l’aéroport d’Alger. Le stationnement y coûte désormais 2 000 DA par jour, une hausse qui touche de nombreuses familles venues accueillir des proches. La SGSIA a aussi récemment démenti une vidéo virale concernant ses installations.

Les conditions d’accès aux salons varient selon les compagnies et peuvent évoluer pendant les travaux. Avant le départ, vérifiez-les auprès de votre compagnie aérienne. Cette précaution évite les mauvaises surprises au moment de l’embarquement.

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