Aéroport d’Alger : que révèle le dernier classement africain de novembre 2026 ?

Après un premier repli en octobre, l’aéroport international Houari Boumediene d’Alger cède à nouveau du terrain. Selon le dernier rapport d’OAG (Official Airline Guide) publié pour novembre 2026, la plateforme algéroise perd une place au classement des aéroports les plus fréquentés d’Afrique en matière de capacité de sièges programmés. Découvrez les chiffres et le nouveau panorama du transport aérien continental.

Porté par une offre de 520 000 sièges sur le mois en cours, l’aéroport international d’Alger se classe au 8ᵉ rang des hubs du continent. Cette performance traduit une nette reprise mensuelle (+7,4 % par rapport à octobre 2025) ainsi qu’une croissance annuelle consolidée de 3,2 %.

Le podium continental reste dominé par Le Caire, qui affiche 1,74 million de sièges programmés, suivi d’Addis-Abeba (1,17 million) et de Johannesburg (1,12 million), devançant nettement la plateforme d’Alger.

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Quelle est la capacité globale des aéroports algériens ?

À l’échelle maghrébine, l’aéroport d’Alger complète le podium en décrochant la 3ᵉ place, devancé par le duo marocain Casablanca (690 000 sièges programmés) et Marrakech (580 000 sièges).

À l’échelle nationale, les données d’OAG révèlent que l’ensemble des aéroports algériens cumule une capacité globale de 948 334 sièges au départ pour ce mois de novembre, toutes compagnies aériennes nationales confondues.

Ce volume marque une très légère progression de 0,2 % par rapport aux 946 655 sièges de novembre 2025. Avec ce modeste rebond, l’Algérie signe l’une des croissances les plus faibles du top 10 des marchés nationaux établis par l’OAG.

Quels sont les aéroports les plus fréquentés au monde en novembre 2026 ?

En novembre 2026, l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL) conserve son titre de hub le plus fréquenté de la planète avec 5,07 millions de sièges programmés, malgré un léger repli de 1 % sur un an. L’aéroport international O’Hare de Chicago (ORD) maintient sa deuxième position avec 4,64 millions de sièges, signant au passage la plus forte dynamique du top 10 mondial grâce à une hausse impressionnante de 11 % par rapport à novembre 2025.

Le podium est complété par l’aéroport de Tokyo Haneda (HND) à la troisième place avec 4,54 millions de sièges (+1 %), suivi de près par l’aéroport international de Dubaï (DXB) qui se hisse au quatrième rang avec 4,47 millions de sièges — et ce malgré la plus forte baisse du top 10 (-16 % sur un an). Enfin, l’aéroport international de Canton-Baiyun (CAN) clôture ce top 5 mondial avec 4,44 millions de sièges, affichant une solide progression de 5 % en comparaison annuelle.

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