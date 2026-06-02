Adversaires de l’Algérie en Coupe du monde 2026 : coup dur pour l’Autriche

Coup dur pour l’Autriche à quelques jours de la Coupe du Monde 2026. Adversaire de l’équipe d’Algérie lors du rendez-vous mondial, la sélection autrichienne devra composer sans l’un de ses éléments majeurs, Christoph Baumgartner. Le milieu offensif s’est blessé à la cuisse, compromettant définitivement sa participation au Mondial américain.

La Fédération autrichienne a officialisé la nouvelle ce mardi, à travers un communiqué confirmant les résultats de l’IRM passée par le joueur. Les examens médicaux ont révélé une blessure suffisamment sérieuse pour l’écarter de la compétition. Une annonce qui a fait l’effet d’un véritable coup de massue pour le sélectionneur Ralf Rangnick, déjà engagé dans la dernière ligne droite de sa préparation.

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Mauvaise nouvelle pour Rangnick

« C’est évidemment une nouvelle très amère pour Christoph et pour nous en tant qu’équipe. C’est un joueur important et un élément clé de notre effectif. Nous lui apportons tout notre soutien dans sa convalescence », a déclaré Ralf Rangnick, sélectionneur de l’équipe nationale autrichienne .

Baumgartner représente en effet une pièce maîtresse du dispositif autrichien. À 25 ans, il s’est imposé comme l’un des leaders offensifs de sa sélection, grâce à sa polyvalence, sa capacité à se projeter et son efficacité devant le but. Sa saison réalisée sous les couleurs du RB Leipzig en témoigne parfaitement. Auteur de 17 buts en 37 apparitions toutes compétitions confondues, il a été l’un des artisans majeurs des performances de son club.

En équipe nationale, son importance est tout aussi évidente. Avec 58 sélections et 19 réalisations, Christoph Baumgartner s’est affirmé comme un cadre incontournable de l’Autriche. Son absence laissera sans aucun doute un vide difficile à combler, tant sur le plan technique que dans le leadership offensif.

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L’Autriche s’impose face à la Tunisie en amical

Par ailleurs, la sélection autrichienne a disputé son avant-dernier match amical face à la Tunisie. Une rencontre qui s’est soldée par une courte victoire (1-0), mais qui a mis en lumière certaines lacunes, notamment en première période.

Peu inspirés durant les 45 premières minutes, les Autrichiens ont montré un tout autre visage au retour des vestiaires, malgré leur infériorité numérique depuis la 38e minute suite à l’expulsion de Laimer. Les ajustements tactiques opérés par Rangnick ont porté leurs fruits, permettant à son équipe de gagner en intensité et en efficacité. C’est finalement Marcel Sabitzer qui a délivré les siens à la 63e minute, inscrivant l’unique but de la rencontre.

Ce succès, bien que rassurant sur le plan comptable, ne suffit pas à dissiper les inquiétudes. L’absence de Baumgartner pourrait peser lourd dans les ambitions autrichiennes lors de la Coupe du Monde. Pour l’équipe d’Algérie, cette situation pourrait en revanche constituer un élément à exploiter dans l’optique d’un affrontement qui s’annonce déjà décisif.

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