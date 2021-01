Adrar : Sept personnes et leur voiture disparues en plein désert

Une voiture de marque Toyota Hilux 4×4 a été déclarée disparue au niveau du désert de Tanezrouft, et à son bord sept personnes, qui n’ont plus donné aucun signe de vie depuis.

Les recherches qui tendent à trouver la trace de ces sept personnes ainsi que de leur véhicule demeurent en cours. En effet, plusieurs citoyens ainsi que des éléments de la gendarmerie nationale sillonnent la zone de leur disparition, au niveau de la route reliant Regane et Bordj Badj Mokhtar.

Les sept personnes étaient entrain d’effectuer un trajet routinier, d’après le journal arabophone Al Khabar, avant que les familles des disparus perdent tout contact avec eux. C’est d’ailleurs la famille de l’un des disparus qui avait alerté les services de la gendarmerie nationale.

Il est enfin utile de préciser que la grande partie du tronçon qui relie Regane et Bordj Badji Mokhtar est une piste non encore goudronnée, et qu’elle avait été le théâtre de plusieurs accidents.