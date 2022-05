Adrar secouée par un drame à la veille de l’Aïd el-Fitr

La commune de Reggane de la wilaya d’Adrar, au sud de l’Algérie, a été secouée, ce samedi 30 avril 2022, à la veille de la fin du mois sacré de Ramadan, par le décès d’un homme après avoir été coincé pendant des heures dans un puits.

En effet, des éléments de la protection civile de l’unité secondaire de la commune de Reggane, à 150 km au sud de la wilaya d’Adrar, ont réussi à récupérer le corps d’une personne, qui était coincée dans un puits, et ce quelques minutes avant la rupture du jeûne de ce samedi 30 avril, qui coïncidait avec le 29ème jour de ce mois de Ramadan 2022. Et cela après avoir reçu un appel des citoyens de la région afin d’intervenir.

Le défunt, après être tombé dans ce puits, était coincé à plus de 20 mètres de profondeur avec 12 mètres de profondeur d’eau. L’opération a duré environ trois heures jusqu’à ce que le corps de la victime sans vie de soit exhumé.

Une petite fille meurt dans un puits

Le 17 avril 2022, la wilaya de Mostaganem, plus précisément dans la commune d’Achaacha, Une fillette de deux ans a été retrouvée morte, ce soir, après être tombée dans un puits à Douar El-Kheraza.

L’unité de la protection civile du quartier Achaacha ont intervenu, dans la soirée, vers 20h30, juste après la rupture du jeûne. Et ce dans le but de récupérer une fillette de deux ans qui était tombée dans ce puits, sans permis et sans clôture, d’environ 10 mètres de profondeur, avec de l’eau à environ deux mètres, situé à Douar El-Kheraza dans la commune d’Achaacha.

Les éléments de la protection civile, ont réussi à récupérer le corps sans vie de la petite fille de 2 ans, qui était coincé dans ce puits, pour la transférer par la suite au service de la morgue de l’hôpital d’Achaacha.