Adrar : le méga-projet « Baladna » lance sa première récolte

Le projet intégré algéro-qatari « Baladna » vient de franchir un nouveau jalon stratégique dans son déploiement. Ce lundi, le coup d’envoi de la récolte d’orge a été donné au niveau du périmètre agricole de la commune de Tamest, située au sud d’Adrar.

Cette première campagne de production expérimentale marque le début d’une aventure agro-industrielle majeure visant à consolider la sécurité alimentaire du pays.

Projet Baladna en Algérie : succès de la première récolte pilote à Adrar

Selon Ali Al-Ali, président du conseil d’administration de « Baladna Algérie », cette opération concerne une superficie pilote de 300 hectares, exploitée sous un système d’irrigation par pivot. Cette étape s’inscrit dans la première phase du projet, centrée sur la culture céréalière et la production de fourrages.

Pour les responsables du projet, la maîtrise de l’amont agricole est la condition sine qua non pour bâtir une chaîne de production intégrée, allant de la semence jusqu’au produit fini.

Structurellement, « Baladna Algérie » se décline en trois piliers complémentaires : la production de fourrages, l’élevage bovin et, enfin, le pôle industriel dédié à la transformation et à la production de lait en poudre.

Autosuffisance laitière en Algérie : l’impact du projet géant Baladna

Le wali d’Adrar, Fodil Douifi, qui a supervisé le lancement de la récolte, a réaffirmé l’engagement total des autorités à accompagner ce projet qu’il qualifie de « stratégique ». Il a souligné que cet investissement est un pilier fondamental de la politique nationale visant l’autosuffisance en produits de base.

Le projet « Baladna » représente un investissement global colossal de 3,5 milliards de dollars. En avril dernier, une deuxième tranche de contrats, d’une valeur de plus de 635 millions de dollars, a été signée pour lancer les travaux de génie civil, la construction d’une centrale à béton, des infrastructures d’hébergement et, surtout, le programme d’importation du cheptel.

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Importation de 30 000 vaches en Algérie : Baladna annonce un pont aérien pour 2026

L’un des volets les plus spectaculaires du projet concerne l’importation de 30 000 vaches laitières. À partir de novembre 2026, un pont aérien sera établi sur une période de 10 mois depuis neuf États américains pour acheminer le cheptel. Le choix du transport aérien a été privilégié pour réduire les délais de transit et garantir le bien-être et la santé des animaux.

À terme, le projet s’étendra sur 117 000 hectares répartis sur trois pôles de production. Les ambitions sont de taille : couvrir 50 % des besoins nationaux en lait en poudre, booster la production de viande rouge et créer environ 5 000 emplois directs.

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D’ici la neuvième année d’exploitation, le cheptel devrait atteindre 270 000 têtes pour une production annuelle estimée à 1,7 milliard de litres de lait. Fruit d’un partenariat entre la société qatarie « Baladna » et le Fonds National d’Investissement (FNI), ce complexe prévoit de fabriquer plus de 250 produits dérivés, incluant notamment le lait infantile.